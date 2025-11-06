Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > İki sabıkalı akraba arasında dehşet! Para istedi diye tüfekle vurdu, dakikalarca darbetti

İki sabıkalı akraba arasında dehşet! Para istedi diye tüfekle vurdu, dakikalarca darbetti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Adana’da para kavgası kanlı bitti. Şevki Ş., pompalı tüfekle kardeşinin kaynını bacağından vurdu. Bununla da yetinmeyen saldırgan, yaralıyı beş dakika boyunca tüfeğin dipçiğiyle dövdü. Tutuklanan Şevki Ş. ile yaralının kabarık suç dosyaları dikkat çekerken, saldırganın ifadesi de ortaya çıktı.

Adana’nın Yeşilyurt Mahallesi’nde bir iş yerinde dehşet dolu anlar yaşandı. İddiaya göre, 41 yaşındaki Şevki Ş. ile kardeşinin kaynı 48 yaşındaki Ahmet K. arasında para meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Sözlü kavga kısa sürede büyüyünce Şevki Ş., iş yerindeki pompalı tüfeği alarak Ahmet K.’yı bacağından vurdu.

Ekol TV’nin aktardığı bilgilere göre, saldırının ardından öfkesine hakim olamayan Şevki Ş., elindeki tüfeğin dipçiğiyle Ahmet K.’ya defalarca vurdu. Yaklaşık beş dakika süren bu şiddet anlarında yaralının kendi bacağına tampon yaptığı, saldırganın ise parmak izi bırakmamak için tüfeği Ahmet K.’nın eline tutuşturmak istediği iddia edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağ dizinden yaralanan Ahmet K., yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinde bulunan Gold X A ibareli pompalı tüfek ise ekipler tarafından muhafaza altına alındı.

İki sabıkalı akraba arasında dehşet! Para istedi diye tüfekle vurdu, dakikalarca darbetti - 1. Resim

İKİSİ DE SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Polis kayıtlarına göre yaralı Ahmet K.’nın “kasten yaralama, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, yağma, tehdit, taksirle yaralama” gibi suçlardan 12 ayrı kaydının bulunduğu tespit edildi.

Şüpheli Şevki Ş.’nin ise “tehdit, uyuşturucu ticareti, kullanmak için uyuşturucu bulundurma, cinsel taciz, taksirle öldürme, taksirle yaralama, kişilerin huzur ve sükununu bozma, trafik güvenliğini tehlikeye sokma” gibi 11 farklı kaydının bulunduğu öğrenildi.

İki sabıkalı akraba arasında dehşet! Para istedi diye tüfekle vurdu, dakikalarca darbetti - 2. Resim

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Polis merkezine götürülen Şevki Ş., ifadesinde Ahmet K.’yı tanıdığını, kardeşinin kaynı olduğunu ve kendisinden sık sık harçlık adı altında para talep ettiğini ileri sürdü.

İki sabıkalı akraba arasında dehşet! Para istedi diye tüfekle vurdu, dakikalarca darbetti - 3. Resim

"Geçen hafta 5 bin lira verdim. Bugün de sarhoş halde gelip para istedi. Vermeyeceğimi söyledim, bana saldırdı. Dinlenme odasındaki tüfeği alıp ateş ettim" ifadesini kullandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şevki Ş., çıkarıldığı mahkemece kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralı Ahmet K.’nın hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

 

