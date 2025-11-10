3 büyükşehir şaşırttı! Bu illerden arsa alanlar enflasyonu yendi

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye İstatistik Kurumu tarafından geçen hafta açıklanan verilere göre yıllık enflasyon ekim ayında %32,87 olarak gerçekleşti. Böylece önceki ay %33’ün üzerine çıkan yıllık TÜFE’de yön, yeniden aşağı döndü.

Öte yandan tasarruf sahipleri ve yatırımcıların, birikimlerini enflasyona karşı korumak için tercih ettiği enstrümanlardan olan arsa fiyatlarında da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

SADECE 11 ŞEHİR ENFLASYONU YENDİ

Türkiye’de son bir yılda konut imarlı arsa fiyatlarında ortalama artış %19,94 olarak gerçekleşti. Böylece arsa fiyatlarında yaşanan genel yükseliş enflasyonun altında kaldı.

Ancak 11 ilde imarlı arsa fiyatlarındaki yıllık artış, enflasyonun üzerinde gerçekleşti. Bu şehirlerden arsa alanlar, birikimlerini de enflasyona karşı korumuş oldu.

ARSA FİYATLARININ EN ÇOK ARTIĞI İLLER

Gayrimenkul platformu Endeksa verilerinden derlediğimiz bilgilere göre; Ekim 2025 itibarıyla son 1 yılda arsa fiyatları en çok yükselen, enflasyona karşı da galip gelen 11 şehir ve değer artışları şöyle:

1-Diyarbakır: 8.140 ₺/m2 (%66,12)

2-Şırnak: 6.147 ₺/m2 (%64,01)

3-Rize: 5.386 ₺/m2 (%55,22)

4-Ağrı: 1.971 ₺/m2 (%51,62)

5-Bitlis: 5.196 ₺/m2 (%51,18)

6-Van: 4.650 ₺/m2 (%51,02)

7-Ardahan: 3.724 ₺/m2 (%40,42)

8-Hakkâri: 3.212 ₺/m2 (%39,71)

9-Manisa: 5.960 ₺/m2 (%37,52)

10-Trabzon: 6.887 ₺/m2 (%35,01)

11-Karaman: 4.446 ₺/m2 (%33,03)

3 BÜYÜK ŞEHİRDE DURUM

Bu arada Ankara’da arsa fiyatlarında yıllık artış %23,01, İstanbul’da 15,87 ve İzmir’de %18,37 oldu. Her 3 büyükşehirde de arsa fiyatlarındaki artış, enflasyonun gerisinde kaldı.

Öte yandan imarlı arsa fiyatlarının en çok yükseldiği illerin ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yer aldığı da görülüyor. Listenin zirvesinde yer alan Diyarbakır, aynı zamanda değer artışında enflasyonu ikiye katladı. Batı Anadolu’da sadece Manisa, %37’nin üzerinde artışla listeye girdi.