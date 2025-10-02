Sumud Filosu'nda alıkonulan Türkler nerede, serbest bırakıldılar mı?

Gazze’ye insani yardım götürmek amacıyla uluslararası sularda hareket eden Küresel Sumud Filosu, İsrail tarafından durduruldu. Türkiye, gemilerde bulunan vatandaşlarının durumunu merakla takip ediyor.

SUMUD FİLOSU'NDA ALIKONULAN TÜRKLER NEREDE?

Son açıklamalara göre, İsrail donanması uluslararası sularda filodaki gemilere müdahale etti ve bazı tekneleri ele geçirdi. 37 Türk aktivistinin alıkonulduğu öğrenildi. Alıkonulan Türk vatandaşlarının muhtemelen İsrail limanlarına götürüldüğü ve Türkiye’nin diplomatik girişimlerle kişilerin durumunu takip ettiği öğrenildi.

SUMUD FİLOSU'NDAKİ TÜRKLER SERBEST BIRAKILDI MI?

Şu ana kadar kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, serbest bırakıldıkları yönünde kesin bir teyit bulunmuyor. Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı, alıkonulan Türk vatandaşları için konsolosluk himayesi sağlanması yönünde girişimlerde bulunduğunu ve ailelerin düzenli olarak bilgilendirildiğini açıkladı. Diplomatik süreç devam ederken alıkonulan ilk grubun Aşdod Limanı'na götürüleceği öne sürüldü.

SUMUD FİLOSU SON DURUM

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu uluslararası sularda İsrail'in saldırısına uğradı. 30 gemiye el konuldu. Şu ana kadar 37'si Türk olmak üzere 200'den fazla kişi de alıkonuldu.

Filodaki Mikeno gemisinin Gazze kara sularına girdiği bildirilmişti ancak o da bir süre sonra ele geçirildi.