Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Sumud Filosu'nda alıkonulan Türkler nerede, serbest bırakıldılar mı?

Sumud Filosu'nda alıkonulan Türkler nerede, serbest bırakıldılar mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sumud Filosu&#039;nda alıkonulan Türkler nerede, serbest bırakıldılar mı?
İsrail, Türk Vatandaşları, Gazze, İnsani Yardım, Diplomasi, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçlerince gerçekleştirilen müdahale sonrası, teknelerde bulunan Türk vatandaşlarının akıbeti kamuoyunun odağında. 37 Türk vatandaşının alıkonulmasının ardından Türk aktivistlerin nerede olduğu ve serbest kalıp kalmadıkları merak ediliyor.

Gazze’ye insani yardım götürmek amacıyla uluslararası sularda hareket eden Küresel Sumud Filosu, İsrail tarafından durduruldu. Türkiye, gemilerde bulunan vatandaşlarının durumunu merakla takip ediyor. 

SUMUD FİLOSU'NDA ALIKONULAN TÜRKLER NEREDE?

Son açıklamalara göre, İsrail donanması uluslararası sularda filodaki gemilere müdahale etti ve bazı tekneleri ele geçirdi. 37 Türk aktivistinin alıkonulduğu öğrenildi. Alıkonulan Türk vatandaşlarının muhtemelen İsrail limanlarına götürüldüğü  ve Türkiye’nin diplomatik girişimlerle kişilerin durumunu takip ettiği öğrenildi.

Sumud Filosu'nda alıkonulan Türkler nerede, serbest bırakıldılar mı? - 1. Resim

SUMUD FİLOSU'NDAKİ TÜRKLER SERBEST BIRAKILDI MI?

Şu ana kadar kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, serbest bırakıldıkları yönünde kesin bir teyit bulunmuyor. Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı, alıkonulan Türk vatandaşları için konsolosluk himayesi sağlanması yönünde girişimlerde bulunduğunu ve ailelerin düzenli olarak bilgilendirildiğini açıkladı. Diplomatik süreç devam ederken alıkonulan ilk grubun Aşdod Limanı'na götürüleceği öne sürüldü.

Sumud Filosu'nda alıkonulan Türkler nerede, serbest bırakıldılar mı? - 2. Resim

SUMUD FİLOSU SON DURUM

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu uluslararası sularda İsrail'in saldırısına uğradı. 30 gemiye el konuldu. Şu ana kadar 37'si Türk olmak üzere 200'den fazla kişi de alıkonuldu. 

Filodaki Mikeno gemisinin Gazze kara sularına girdiği bildirilmişti ancak o da bir süre sonra ele geçirildi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası ne zaman kuruldu? Kuruluştan günümüze TCMB Başkanları listesiÇöpe gidiyordu, hayat kurtaracak! Sadece Türkiye'de var: Atık saçla tıpta çığır açacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mikeno gemisinde kimler var? Gazze sınırına ulaşan gemide Türk aktivist Huzeyfe Küçükaytekin de var! - HaberlerMikeno gemisinde kimler var? Gazze sınırına ulaşan gemide Türk aktivist Huzeyfe Küçükaytekin de var!Xiaomi 17 Pro Max ne zaman Türkiye’ye gelecek, fiyatı ne kadar? Xiaomi 17 Pro Max özellikleri tanıtıldı! - HaberlerXiaomi 17 Pro Max ne zaman Türkiye’ye gelecek, fiyatı ne kadar? Xiaomi 17 Pro Max özellikleri tanıtıldı!Merkez Bankası ne zaman kuruldu? Kuruluştan günümüze TCMB Başkanları listesi - HaberlerMerkez Bankası ne zaman kuruldu? Kuruluştan günümüze TCMB Başkanları listesiFenerbahçe-Nice maç kadrosu muhtemel 11: Jhon Duran ve Talisca oynayacak mı, kimler eksik? - HaberlerFenerbahçe-Nice maç kadrosu muhtemel 11: Jhon Duran ve Talisca oynayacak mı, kimler eksik?Bugün hangi maçlar var? 2 Ekim 2025 maç takvimi belli oldu - HaberlerBugün hangi maçlar var? 2 Ekim 2025 maç takvimi belli oldu2025-2026 kasım ara tatili ne zaman? Ara tatil tarihleri MEB tarafından açıklandı - Haberler2025-2026 kasım ara tatili ne zaman? Ara tatil tarihleri MEB tarafından açıklandı
Sonraki Haber Yükleniyor...