Unkapanı Değirmeni yeniden doğuyor

İstanbul’un tarihî değerlerinden Unkapanı Değirmeni, İbn Haldun Üniversitesi ve Fatih Belediyesi iş birliğiyle restore edilerek geleceğe taşınıyor. 19. yüzyılda İstanbul ve Anadolu’nun ekmek ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilen tarihî değirmen, uzun yıllar Osmanlı’nın un üretim merkezlerinden biri olarak hizmet verdi. Zamanla atıl kalan ve bir dönem otopark olarak kullanılan yapı, harabeye dönüşmüş, yalnızca kagir duvar kalıntıları ayakta kalmıştı.

İbn Haldun Üniversitesi Bilimsel Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Can Binan, restorasyon çalışmaları hakkında bilgi vererek, “Uzun süre otopark olarak kullanılması ve terk edilmiş olması sebebiyle değirmene ilişkin özgün endüstri aksamını gösteren çok fazla belge karşımıza çıkmadı. Zaman içinde geriye sadece duvarların kaldığı bir kültür varlığı olarak karşımıza çıktı. Mevcut duvarlara hiçbir şekilde yük bindirmeyen ve onları koruyan bir kabuk tasarım geliştirdik. Bu proje ile hem tarihî değirmen dokusunu görebileceksiniz hem de yeni kullanım alanlarıyla yapıyı geleceğe taşımış olacağız” dedi.

KAMPÜS OLARAK HİZMET VERECEK

Restorasyon tamamlandığında Unkapanı Değirmeni, İbn Haldun Üniversitesi Süleymaniye Kampüsü olarak hizmet verecek. Binan, “Tarihî yapı, üniversitenin derslikleri, yönetim birimleri ve çok amaçlı salonlarından oluşacak. Öğrenciler artık tarihî dokuyla modern kullanımı birlikte deneyimleyebilecek.

Bu yapı, Osmanlı dönemi modernleşme ve endüstrileşme hareketlerinin bir örneği. Büyük bir un değirmeni olarak sadece un üretmiyor, İstanbul ve Anadolu’ya deniz yolu vasıtasıyla ürün dağıtımını sağlıyordu. Bu yönüyle mükemmel planlanmış bir endüstri yapısı” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Binan, değirmenin günümüzde fazla bilinmediğini ancak restorasyon sayesinde bu kültürel mirasın yeniden keşfedileceğini belirterek, “Şimdi öğrenciler ve ziyaretçiler bu tarihî endüstri yapısının hem özgün dokusunu hem de yeni kullanımını görebilecek” dedi.

Tarihî değirmenin restorasyon süreci, hem üniversitenin birimleri olarak kullanılacak alanları hem de koruma odaklı tasarımıyla dikkat çekiyor. İHA