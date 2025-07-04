Temmuz ayında şaşırtan görüntü! Bir anda her yer beyaza büründü
Yaşam Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Kars'ın Selim ilçesinde dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Dolu yağışı nedeniyle her yer beyaz örtüyle kaplanırken Kars-Selim kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti.
Kars'ın Selim ilçesinde etkili olan sağanak yerini doluya bıraktı. Doluyla birlikte etraf beyaza büründü.
Sürücüler Kars-Selim kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sürücüler araçlarını akaryakıt istasyonlarına çekerek bekledi.
Dolunun tarım arazilerine zarar verdiği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir