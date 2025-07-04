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Temmuz ayında şaşırtan görüntü! Bir anda her yer beyaza büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dolu Yağışı, Kars, Selim, Trafik, Ulaşım, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kars'ın Selim ilçesinde dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Dolu yağışı nedeniyle her yer beyaz örtüyle kaplanırken Kars-Selim kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

Kars'ın Selim ilçesinde etkili olan sağanak yerini doluya bıraktı. Doluyla birlikte etraf beyaza büründü.

Sürücüler Kars-Selim kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sürücüler araçlarını akaryakıt istasyonlarına çekerek bekledi.

Dolunun tarım arazilerine zarar verdiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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