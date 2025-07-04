Temmuzda bu da oldu! Türkiye'nin batısı sıcaklarla boğuşurken, Gümüşhane'de şaşırtan görüntü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 4 Temmuz 2025 15:03 - Güncelleme: 4 Temmuz 2025 15:11 - Güncelleme:

Gümüşhane, Kar, Sıcak Hava, Yağmur, Haber

Türkiye'nin büyük bölümü, temmuz ayının ilk günlerinde adeta sıcaktan kavrulurken; bir ilimiz ise kışı yaşıyor. Gümüşhane'nin yüksek kesimlerine temmuz ayında yağan kar, görenleri şaşkına çevirdi. Karla kaplanan 2 bin 500 metre rakıma sahip dağlık bölge sosyal medyada gündem oldu.

Gümüşhane kent merkezinde yağmur şeklinde başlayan yağış, hava sıcaklığının hızla düşmesiyle birlikte yüksek rakımlı bölgelerde kara dönüştü. Temmuz ayında 2 bin 500 metre ve üzerindeki zirvelere ev sahipliği yapan Çakırgöl ve çevresindeki dağlar karla kaplandı. Yaz ortasında etkili olan kar yağışı, dağlık bölgelerde beyaz örtüyle birlikte kartpostallık manzaralar oluşturdu. Ortaya çıkan görüntü, izleyenleri şaşırttı. "2 BİN 500 METREDE KAR YAĞIŞI" Karla kaplı bölgeyi sosyal medya hesabından paylaşan Ersin Kalay, "Türkiye'nin batısı maalesef orman yangınları ve sıcaklarla boğuşurken, Doğu Karadeniz dağlarının 2 bin 500 metre üzerinde kar yağışı var" dedi. İlgili Haber Temmuz’da böylesi! Yazı göremeden kışı yaşadılar… Her yer beyaza büründü

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş