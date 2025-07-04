Temmuz’da böylesi! Yazı göremeden kışı yaşadılar… Her yer beyaza büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 4 Temmuz 2025 09:52 - Güncelleme: 4 Temmuz 2025 10:58 - Güncelleme:

Bayburt, Kar, Yağış, Hava Durumu, Haber

Bayburt’ta etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Şehrin 3 bin rakımlı Soğanlı Dağları'nın zirvelerine kar yağdı. Yüksek kesimli tepeler ve dağlar beyaza büründü. Şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaşlardan biri “Burası Bayburt, kar da yağar. Yazı görmeden kışımız geri geldi” dedi.

Yaz mevsiminin bir türlü yaşanmadığı Bayburt'ta, gece saatlerinde hava sıcaklıkları bir hayli düşüyor. Özellikle Soğanlı Dağı'nın zirveleri kar ve yoğun sisle kaplandı. ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİLER Bölgede yaşayan vatandaşlar, yaz ortasında gördükleri kar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yıldıray Ata isimli bir vatandaş, "4 Temmuz Cuma, anlık Bayburt Soğanlı Dağları. Burası Bayburt, kar da yağar. Yazı görmeden kışımız geri geldi" diyerek, karın yağdığı dağları cep telefonuyla kayda aldı. Öte yandan, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü verilerine göre kent merkezinde gün içerisinde aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Bununla birlikte, Bayburt'ta en düşük sıcaklık 2,2 dereceyle 2 bin 300 rakımlı Kavlatan köyünde, en yüksek sıcaklık ise 10,7 dereceyle Aydıntepe ilçesinde ölçüldü. Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporuna göre yağışlar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Bayburt, Erzurum, Artvin, Ardahan çevrelerinde kuvvetli olacak.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Melin Öztürk