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Meteoroloji tarih vererek uyardı! Hem yağmur geliyor hem sıcaklar artıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Meteoroloji tarih vererek uyardı! Hem yağmur geliyor hem sıcaklar artıyor
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz başta olmak üzere birçok ilde sağanak ve yer yer şiddetli yağış beklediğini duyurdu. Hafta sonu ise sıcaklıkların 4-6 derece artması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin birçok bölgesi için sağanak ve yer yer şiddetli yağış uyarısında bulundu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yarından itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Yağışların Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, Ordu ve Giresun çevrelerinde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması öngörülüyor. Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin’de yağışların yarın gece saatlerine kadar, Ordu ve Giresun’da ise cumartesi öğlene kadar sürmesi bekleniyor.

Öte yandan Erzurum, Kars, Ardahan ve Bayburt’ta da yarın öğle saatlerinden itibaren aralıklarla kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi risklere karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

Meteoroloji tarih vererek uyardı! Hem yağmur geliyor hem sıcaklar artıyor - 1. Resim

HAFTA SONU SICAKLAR ARTIYOR

Meteoroloji verilerine göre hafta sonundan itibaren hava sıcaklıklarının ülke genelinde 4 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, sıcaklık artışına dikkat çekerek vatandaşlara uyarıda bulundu.

Kurum, “Bu da hem sağlığımız hem de orman yangınlarının önüne geçmek açısından daha tedbirli olmamız gerektiği anlamına geliyor. Süreçte çok daha duyarlı davranmak hayati önemde” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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