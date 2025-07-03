Emekliye zam teklifi komisyondan geçti! En düşük maaş kaç lira oldu?

En düşük emekli maaşını 16 bin 881 TL’ye çıkarmayı öngören düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Zamlı maaşların Temmuz ayında hesaplara yatması bekleniyor.

En düşük emekli maaşına yapılacak Temmuz ayı zammı için beklenen adım atıldı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen yasa teklifine eklenen maddeyle en düşük emekli aylığının 14 bin 469 TL’den 16 bin 881 TL’ye yükseltilmesi kabul edildi.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve çalışma hayatına dair düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin komisyondaki görüşmeleri sürüyor.

16 BİN 881 TL'NİN ALTINA DÜŞEMEYECEK

Kabul edilen önergeyle, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişikliğe gidildi.

Buna göre, malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ile bunlara yapılan ek ödemeler toplamı 16 bin 881 TL’nin altına düşemeyecek.

Yeni düzenleme, dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerini de kapsayacak.

İlgili Haber Meteoroloji tarih vererek uyardı! Hem yağmur geliyor hem sıcaklar artıyor

ZAMLI MAAŞ NE ZAMAN YATACAK?

Yetkililer, düzenlemenin yasalaşmasının ardından temmuz ayından itibaren zamlı emekli maaşlarının ödenmeye başlayacağını belirtiyor.

Hükümet kanadı, artışın yüksek enflasyon karşısında emekliye bir nebze nefes aldıracağını savunurken, muhalefet ise düzenlemenin yetersiz olduğunu ve alım gücünü korumaya yetmeyeceğini öne sürüyor.