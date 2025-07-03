Emeklilere zam günü! Geri sayım başladı, en düşük maaş kaç lira olacak?

Emekli maaş artışları bugün belli oluyor. Beklenti yüzde 17 civarı. En düşük aylığın da 17 bin liraya çıkması bekleniyor.

HABER MERKEZİ ANKARA - Bugün açıklanacak haziran ayı enflasyon oranı ile birlikte emekli aylıklarında yapılacak artış netleşmiş olacak. 5 aylık enflasyon yüzde 15,09 olarak açıklanmıştı. Emekli maaşları, her yılın ocak ve temmuz aylarında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre güncelleniyor. Bu nedenle, haziran ayı enflasyonu, SSK-Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak artışta belirleyici rol oynayacak. Merkez Bankası tarafından yapılan Piyasa Katılımcıları Anketi’nde haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,61 olarak gerçekleşmişti. Beklentiler doğrultusunda bir rakam çıkarsa altı aylık enflasyon oranının yüzde 16,95 olacak, SSK ve Bağkur emeklilerine de bu oranda 16,95 oranında zam yapılacak.

TORBA TEKLİFE EKLENECEK

Öte yandan, hâlen 14 bin 469 lira olan en düşük emekli aylığının da yine altı aylık enflasyon oranında artırılacağı ifade ediliyor. Bu kapsamda, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün görüşülecek AK Parti’nin torba teklifine en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik bir önerge verilecek. Kanun teklifi yasalaştıktan sonra, şu anda 4 milyon civarında emekliyi ilgilendiren en düşük aylığın 16 bin 920 lira civarına yükseleceği hesaplanıyor.

MEMURLARIN DURUMU

Memur maaşlarına yapılacak zam ise toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı birleşimiyle hesaplanıyor. Eğer haziran ayı enflasyonu yüzde 1,61 olarak açıklanırsa, altı aylık enflasyon farkı yüzde 10,33 olacak. Bu orana yüzde 5 toplu sözleşme zammı eklenerek temmuz ayında memur ve emeklilerine yaklaşık yüzde 15,8 civarında zam yapılması bekleniyor.