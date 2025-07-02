Fahiş fiyata geçit yok! Ankara'da 25 milyon lira ceza kesildi

Ankara’da fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı denetimlerinde 25 milyon lirayı aşkın idari para cezası kesildi. 567 firma Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edildi.

Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince geçen ay yapılan fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı denetimlerinde toplam 25 milyon 644 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, denetimlerde 1 milyon 63 bin 958 ürünün incelendiği ve bunlardan 8 bin 100’ünün mevzuata aykırı olduğunun belirlendiği ifade edildi. Mevzuata aykırılığı tespit edilen ürünler için toplam 25 milyon 644 bin 600 lira ceza kesildiği bildirildi.

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567 FİRMA HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Ayrıca haksız fiyat artışı şüphesiyle 567 firma hakkında işlem başlatıldığı ve bu firmaların savunmalarının alınarak Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, fiyat etiketi ve haksız fiyat artışlarıyla mücadele kapsamında denetimlerin aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.