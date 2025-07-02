Borsada 3 günlük ralli %8,33’e ulaştı! BİST 100 endeksi bugün de yükseldi

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bugün de %1,08 yükselerek 10.189’dan kapandı. 3 günlük prim %8,33 oldu. Yılın ikinci yarısında enflasyon ve para politikasına yönelik iyimser beklentiler, BİST 100 endeksinin, 10.000’in üzerinde güç kazanmasını destekliyor. Yarınki enflasyon verisinin de tahminler dahilinde veya altında gerçekleşmesi halinde, TCMB’den 300 baz puan ve üzerinde faiz indirimi beklentisinin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi-Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününü de pozitif tamamladı. Endeks %1,08 primle 10.189 puandan kapanış yaptı. Bugünkü işlemlerde Bankacılık Endeksi %1,51, Sınai Endeks %0,97 ve Hizmetler Endeksi %0,96 yükseldi. Böylece BİST 100 bu hafta 3 işlem gününde %8,33’lük prime de ulaşmış oldu.

PİYASA ÖNCEDEN FİYATLADI

Yılın ikinci yarısında enflasyon ve para politikasına yönelik iyimser beklentilerin, BİST 100 endeksinin psikolojik eşik olan 10.000 puan üzerinde güç kazanmasını desteklediğini aktaran analistler, “Kredi risk primindeki (CDS) düşüş ve TL tahvil piyasasına girişler de faiz indirim beklentilerinin önden fiyatlanmaya başladığını gösteriyor.” değerlendirmesinde bulunuyor.

ENDEKSTE KRİTİK SEVİYELER

Endekste 9.800-10.000 bölgesi üzerinde kalıcılığın devam etmesi halinde yükseliş eğiliminin devam edebileceğini öngören Kuveyt Türk Yatırım analistleri; yarınki enflasyon verisinin beklenti dahilinde veya altında gerçekleşmesi halinde 24 Temmuz’daki TCMB toplantısında 300 baz puan ve üzerinde faiz indirimi beklentilerinin gündeme gelebileceğini aktardı.

HANGİ SEKTÖRLER ÖNE ÇIKABİLİR?

Bu ana senaryoda gelecek dönemde faiz hassasiyeti yüksek şirket ve sektörlerde (bankacılık, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve çimento gibi) odaklanılması gerektiği de ifade ediliyor.

BDDK verilerine göre bankacılık sektörünün toplam kârı ocak-mayıs döneminde 326,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Kârlılıkta Yıllık bazda %39,7 artış kaydedildi.

İMALATTAN ZAYIF SİNYAL

Bu hafta açıklanan verilere bakıldığında;

-İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI Endeksi haziran 46,7’ye geriledi ve son 8 ayın en düşük noktasına geldi. Talepteki zayıflık, yeni siparişlerin azalmasına sebep oldu.

-İstanbul Ticaret Odası tarafından açıklanan verilere göre mega kentte enflasyon, haziranda aylık bazda %1,77 arttı.

-Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından açıklanan Haziran 2025 dış ticaret verilerine göre; ihracat %8 artarak 20 milyar 537 milyon dolar oldu. İthalat %15,3 artışla 28 milyar 708 milyon dolara çıktı. Dış ticaret açığı %39 arttı ve 8,2 milyar dolar oldu.

ABD’DE SÜRPRİZ İSTİHDAM VERİSİ

Küresel piyasalarda ise oldukça dikkat çeken bir veri geldi. ABD'de özel sektör istihdamı haziranda 98 bin kişilik artış beklentisine karşılık 33 bin kişi azaldı. Bu veri iki yıl aranın ardından ilk defa negatif geldi. Analistler, şirketlerin küresel ticaret tariflerine karşı temkinli davranarak işe alımlar konusunda isteksiz olduklarını ve maliyet azaltma yoluna gittiklerini ifade ediyor.

Dikkatler yarın açıklanacak haziran ayı tarım dışı istihdam verilerine çevrildi. İstihdam dataları, FED’in faiz politikası için ve dolayısıyla doların gücü ve emtia fiyatları için kritik önem taşıyor.