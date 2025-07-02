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Son 1 yılın en büyük artışı, 20,5 milyar dolara ulaştı! Ekonomide kritik gelişme 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Son 1 yılın en büyük artışı, 20,5 milyar dolara ulaştı! Ekonomide kritik gelişme 
İhracat, Ekonomi, Türkiye, Ticaret Bakanı, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatın haziranda yüzde 8 artışla 20,5 milyar dolara ulaştığını söyledi. Bakan Bolat, "Bu artış son bir yılın en yüksek aylık artışı oldu" dedi. 

Ekonomi yönetiminin attığı adımlar ile Türkiye'nin ihracatı her geçen ay daha da artıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, haziran ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

"EN YÜKSEK İHRACAT ARTIŞI HAZİRANDA"

"İlk 6 ayda en yüksek ihracat artışı Haziran ayında gerçekleşti" diyen Bakan Bolat "Haziran ayı ihracatı yüzde 8 artışla 20.5 milyar dolar oldu. İthalat Haziran ayında 28.7 milyar dolar." ifadesini kullandı.

Son 1 yılın en büyük artışı, 20,5 milyar dolara ulaştı! Ekonomide kritik gelişme  - 1. Resim

İHRACATTA REKOR 

Bolat sözlerini şöyle sürdürdü: "Haziran ayı itibarıyla son 12 ayda 267 milyar dolar ihracatla rekor kırdık. İlk 6 ayda ihracat %4.1 artışla 131.4 milyar dolar oldu

DIŞ TİCARET AÇIĞI

İthalatta 30 milyar doların altında kaldık. Haziran ayı ithalatımız yıllık yüzde 15,3 artışla 28,7 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığımız haziran ayında yıllık yüzde 38,8 artarak 8,2 milyar dolar oldu."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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