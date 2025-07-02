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Borsa için 12 aylık hedef fiyat! BİST 100 güne yükselişle başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Borsa için 12 aylık hedef fiyat! BİST 100 güne yükselişle başladı
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe de %0,23 primle 10.103 puandan başladı. Analistler kısa vadede 10.000’in destek ve 10.250-10.750 bandının direnç olabileceğini aktarıyor. BİST 100 endeksi 12 aylık hedef değer ise 13.600 civarında bulunuyor. Ancak daha fazla faiz indirimi beklentileri ile birlikte bu hedefin 14 bine doğru revize edilebileceği de aktarılıyor. 

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Haftanın ilk 2 işlem gününde sert yükselerek 10.080 puandan kapanan borsa, yeni güne de pozitif başlangıç yaptı. Endeks %0,23 primle 10.103 puandan 2 Temmuz 2025 işlemlerine başladı. 

Döviz kürarında sınırlı bir gerileme yaşanırken, TSİ saat itibarıyla dolarda 39,81 TL ve euroda 47,03 TL seviyesinden işlemler devam ediyor. 

Yatırımcılar “borsada yükseliş devam edecek mi?” sorusunun cevabına odaklanırken, aracı kurumlar tarafından paylaşılan raporlarda, faiz indirimi beklentileri ile pozitif görünümü sürebileceği aktarıldı. 

12 AYLIK HEDEF 14 BİN OLABİLİR

Borsa İstanbul'da, CHP Kurultay Davasının ardından 10 binin üzerine doğru hareketin yaşandığını aktaran Tacirler Yatırım, “Para girişi ve yüksek hacim devam ediyor. Olumlu momentumun endeksi 10.250 ve ardından da 10.350-10.400 direnç bölgesine taşıyabileceğini düşünüyoruz. BİST 100 endeksi için 12 aylık hedef değer ise 13.600 civarında bulunuyor. Ancak daha fazla faiz indirimi beklentileri ile birlikte bu hedef 14 bine doğru revize edilebilir” denildi. 

Borsa için 12 aylık hedef fiyat! BİST 100 güne yükselişle başladı - 1. Resim

BANKALAR ÖNCÜ OLUYOR

Bankacılık endeksinin performansının borsada öncü rol oynamaya devam edeceğini bildiren İntegral Yatırım ise “BİST 100 endeksinde 9.700 üzerinde kalıcılığın şimdilik sağlandığını izledik. Küresel cephede ve yurt içinde olağanüstü bir haber akışı olmadığı sürece, faiz indirim sürecinin Borsa İstanbul’a olumlu yansımaya devam edeceğini düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu. 

“SOLUKLANMA” YAŞANABİLİR

Yapı Kredi tarafından paylaşılan bültende ise borsada sert yükselişin yaşandığı ve endeksin ilk önemli direnç konumunda bulunan 10.150-10.200 aralığına ulaştığı belirtilerek, “Hızlı yükselişin ardından psikolojik 10.000 eşiği üzerinde muhtemel bir soluklanma süreci yaşayabileceğini düşündüğümüz piyasada, takip eden süreçte, 10.150-10.200 aralığındaki direnç bölgesinin de aşılarak, yükseliş eğiliminin 10.750 hedefiyle devam etme ihtimalini yüksek görüyoruz” görüşü paylaşıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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