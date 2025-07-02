Temmuz emekli banka promosyonları açıklandı: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

2025 Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan zamların ardından bankaların promosyon kampanyaları da güncellendi. Emeklilerin merakla beklediği Temmuz emekli banka promosyonları açıklandı. Şimdi ise hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor merakla araştırılmaya başlandı.

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) kapsamında maaş alan milyonlarca emekli, hangi bankanın ne kadar promosyon sunduğunu araştırmaya başladı. Maaşını üç yıl boyunca aynı bankadan almayı taahhüt eden emekliler, bankaların sunduğu nakit destekten yararlanabiliyor.

Temmuz itibarıyla emekli banka promosyonları 12 bin TL'den başlayıp, ek fırsatlarla birlikte 25 bin TL’ye kadar çıkıyor. İşte, 2025 Temmuz ayı itibarıyla bankaların sunduğu güncel emekli promosyon kampanyaları…

TEMMUZ AYI EMEKLİ PROMOSYONLARI

İş Bankası emekli promosyonu

1-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında ilk emekli maaşı ödemesini İş Bankası'ndan alan, maaşını İş Bankası'na taşıyan emeklilerine:

Aylık maaşı

0 / 9.999 TL - 6.250 TL promosyon + koşullu promosyon 6.000 = 12.500 TL

10.000 / 14.999 TL - 10.000 TL promosyon + koşullu promosyon 6.000 = 16.000 TL

15.000 / 19.999 TL - 12.500 TL promosyon + koşullu promosyon 6.000 = 18.500 TL

20.00 üzeri - 15.000 TL promosyon + koşullu promosyon 6.000 = 21.000 TL toplam promosyon ödemesi yapılıyor.

Halkbank emekli promosyonu

Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank'tan almayı taahhüt eden emeklilere 12.000 TL promosyon ödeniyor.

Aylık maaş

10.000 TL - 14.999 TL = 8.000 TL promosyon

15.000 TL - 19.999 TL = 10.000 TL promosyon

20.000 TL ve üzeri = 12.000 TL promosyon

Ayrıca SGK'dan ölüm aylığı alan ve maşı 10 bin TL altında olanlara 5 bin TL promosyon ödemesi yapılıyor.

Garanti emekli promosyonu

Garanti BBVA’da emekli maaşı 10.000 TL’ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon sunuluyor. Emekli promosyon avantajından 01 Temmuz -31 Temmuz 2025 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekliler yararlanabilir.

Ayrıca Garanti'de 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve 6.000 TL bonus fırsatı da mümkün.

Yapıkredi emekli promosyonu

15 Haziran 2025 – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında SGK promosyon taahhüdünde bulunanlara aşağıdaki tutarlarda promosyon ödemeleri yapılabiliyor:

Bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek ödül ödenir.

İNG emekli promosyonu

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING’ye taşıyarak maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanmak mümkün. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 25.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.

Yeni emekliler ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL emekli maaş promosyonu,

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL emekli maaş promosyonu,

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TLemekli maaş promosyonu,

20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit emekli maaş promosyon ödemesi alırsınız.

TEB emekli promosyonu

Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden müşteriler toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri verilecek (Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatına ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon kazanılabilir.

Aylık maaş

0-10.00 / 5.000 TL promosyon + 9.000 ek promosyon = 14 bin toplam promosyon

10.000-15.000 TL / 8.000 TL promosyon + 9.000 ek promosyon = 17 bin toplam promosyon

15.000 TL ve 20.000 TL / 10.000 TL promosyon + 9.000 ek promosyon = 19 bin toplam promosyon

20.000 TL ve üzeri / 12.000 TL promosyon + 9.000 ek promosyon = 21 bin toplam promosyon

Vakıfbank emekli promosyonu

1 Şubat 2025-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyacak veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklileri kampanyadan faydalanabiliyor.

Ayrıca VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.

1 aylık emekli maaşı tutarı;

10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,

10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,

15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,

20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

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Denizbank emekli promosyonu

12.000 TL'ye varan nakit promosyona ek olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren MobilDeniz, Kredi Kartı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredili Mevduat Hesabı ürünü sahibi emeklilere maaş tutarına göre 8.000 TL ye varan ek promosyon sunuluyor.

Kampanya 31 Temmuz'a kadar geçerli olacak.

Aylık maaş:

0-9.999 TL - 5.000 TL promosyon + 5.000 TL = 10.000 TL

10.000-14.999 TL - 8.000 TL promosyon + 6.000 TL = 14.000 TL

15.000-19.999 - 10.000 TL promosyon + 7.000 TL = 17.000

20.000 TL ve üzeri = 12.000 TL promosyon + 8.000 TL = 20.000 TL toplam promosyon.

Ziraat Bankası emekli promosyonu

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

Albaraka emekli promosyonu

1 Temmuz - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında ilk defa emekli maaşını Albaraka’dan almaya başlayan müşterilere yönelik düzenlenen kampanya kapsamında;

0 - 9.999 TL maaşa 15.900 TL

10.000 - 14.999 TL aralığındaki maaşa 19.800 TL

15.000 TL - 19.999 TL arasındaki maaşa 22.400 TL

20.000 TL ve üstü maaş tutarlarına ise 25.000 TL toplam promosyon ödemesi yapılıyor.