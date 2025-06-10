Emekli banka promosyon kampanyaları açıklandı! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emeklilere yönelik banka promosyonlarında rekabet temmuz zammı öncesinde zirveye taşındı. Hem kamu bankaları hem de özel bankalar, maaşlarını taşıyan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine cazip promosyon tekliflerini açıklamaya başladı.

Temmuz zammı öncesinde bankalar arası rekabet kızıştı. Promosyon kampanyalarını duyuran bankaların 20 bin TL’nin üzerindeki maaşlar için 25-27 bin TL’ye kadar çıkan promosyon tutarları dikkat çekerken, bazı bankalar 12 bin TL’ye varan ek ödemelerle kampanyalarını güçlendirdi. İşte güncel banka banka emekli promosyon listesi:

VAKIFBANK NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

Maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklileri için toplamda 27.000 TL’ye kadar ödeme fırsatı sunuluyor. Banka açıklamasında, maaşını VakıfBank’a taşıyanlara 12.000 TL’ye kadar doğrudan promosyon ödemesi yapılırken, VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapılacak alışverişlerde de 10 ay boyunca 1.500 TL’ye kadar ek ödeme avantajı sağlanıyor. Böylece toplamda emeklilere 15.000 TL’ye kadar ilave ödeme yapılabiliyor.

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON TUTARI

Ziraat Bankası, emekli maaşını taşıyan SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emeklilerine 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi sunuyor. Promosyon tutarı emekli maaşının miktarına göre belirlenirken, banka aracılığıyla ödeme alan tüm müşteriler bu kampanyadan yararlanabiliyor.

HALKBANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU

Halkbank, promosyon kampanyasında “Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden SGK emeklileri 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesinden yararlanabileceklerdir.” ifadesi yer alıyoe. Banka, ödeme tutarını maaş miktarına göre kademeli şekilde belirliyor.

YAPI KREDİ PROMOSYON TUTARI

15 Nisan - 15 Haziran 2025 tarihleri arasında maaşını Yapı Kredi’ye taşıyan SGK emeklileri, 25.000 TL’ye kadar nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek. Mevcut kampanyaya göre, ayrıca kredi kartı ile yapılan 5 aylık 1.000 TL harcamaya aylık 1.000 TL iade yapılacak. Böylece toplamda 5.000 TL ek nakit iade fırsatıyla birlikte emekli müşteriler 30.000 TL’ye varan kazanç sağlayabilecek.

DENİZBANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU KAÇ TL?

DenizBank, maaşını taşıyan ve MobilDeniz, kredi kartı, otomatik ödeme talimatı gibi ürünleri kullanan emeklilere 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon ödemesinin yanında, yeni hesap açılışı ve 3 yıllık maaş sözü verenlere ek olarak 8.000 TL’ye varan özel promosyon fırsatı sunuyor. Toplamda emekli promosyon ödemesi 20.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.