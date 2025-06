Ali Koç'tan gündem olacak sözler: Aşağılıkça, ciğeri beş para etmez...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertlilerin gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Eylül ayında gerçekleştirilecek olan olağanüstü seçimli genel kurula değinen Koç, "Fenerbahçe'nin sahibi taraftarlarımız ve genel kurul üyelerimizdir. Bu kararların verileceği yer ise eylül ayında gerçekleştireceğimiz kongremizdir" dedi.

Fenerbahçe Kulübü'nün geleneksel bayramlaşma töreni Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Törene katılan başkan Ali Koç, kulübün genel durumuna ve seçim süreci ile imza kampanyasına değindi, çarpıcı ifadeler kullandı.

"TARAFTARLARIMIZI VE CAMİAMIZI KIŞKIRTMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Yönetimlerine karşı kara propaganda yapıldığını vurgulayan Koç, "Ne zaman Fenerbahçe güçlenmeye başlasa, mali bağımsızlığa yaklaşsa, ne zaman sportif anlamda taşlar yerine oturmaya başlasa birileri devreye girmektedir. 2011 yılında bunu doğrudan yaşadık. Bugünse dolaylı yöntemlerle, sosyal medya üzerinden kendilerini Fenerbahçeli gibi tanıtanlar, Fenerbahçe'nin başarısı için uğraştığını söyleyenler, algı operasyonlarıyla taraftarlarımızı ve camiamızı kışkırtmaya çalışıyorlar ve var güçleriyle adeta bir konsorsiyum şeklinde sistematik bir biçimde devam etmektedirler" dedi.

"FENERBAHÇE BİR OLDUĞUNDA KAZANIR"

"Her gün yeni bir yalan haber üretiliyor, asılsız söylentiler yayılıyor" diyen Koç, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Ama şunu da adım gibi net biliyorum: Sağduyulu her Fenerbahçeli bu kara propagandanın farkında. Biz, en azından geldiğimiz nokta itibarıyla bu tür aşağılık saldırılara cevap vermekle vakit kaybetmiyoruz. Her dakikamızı, Fenerbahçe'mizi hem sportif hem de mali anlamda daha güçlü kılmak için çalışarak geçiriyoruz. Özlemini duyduğunuz şampiyonluğa hep birlikte ulaşacağız. Bu hedefe ulaşmamız için en çok ihtiyaç duyduğumuz şey duygu birliği. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için ruhu. Şampiyonluk sadece kadroyla, sistemle, taktikle değil; hedef birliğiyle, inançla, gönül bağıyla kazanılır. Çünkü Fenerbahçe bir olduğunda kazanır. Fenerbahçe kazandığında Türk futboluna ve sadece Türk futboluna değil ülkemize bayram gelir. Bunu nasıl olduğunu Avrupa Ligi şampiyonluğundan sonra gördük. Sadece 24 saat vaktimiz vardı. Yaptığımız bir çağrıyla meydanların nasıl olduğunu herkese gösterdik" ifadelerini kullandı.

"PSİKOLOJİK İŞKENCE VE İTİBAR SUİKASTI VAR"

"BU CAMİANIN NEFERLERİYİZ"

Daha önce benzeri görülmemiş bir baskıya maruz kaldıklarının altını çizen Başkan Ali Koç, "Son zamanlarda bu sistematik saldırıları konsorsiyum halinde yapanlardan bir şey duyuyoruz. 'Fenerbahçe halktır, siz değilsiniz' gibi söylemler üzerinden bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Fenerbahçe halktır. Evet, Fenerbahçe'nin halkın her kesiminden taraftarı vardır. Halkın her kesiminden kongre üyeleri mevcuttur. Bizler de o halkın oylarıyla seçilmiş bu camianın neferleriyiz. Tüzüğümüzde kongre üyelerimizde tanınan her hakkı, kulüp demokrasisinin temel unsurlarından biri olarak görmekte ve saygı duymaktayız. Kongre üyelerimizin seslerini duyuyoruz ve gayet iyi anlıyoruz" dedi.

"AŞAĞILIKÇA, CİĞERİ BEŞ PARA ETMEZ..."

Koç, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Eylül ayına kongre kararı almışken yapılan bu manipülasyonlar spor tarihinde bugüne kadar hiç yaşanmamış bir psikolojik işkence ve itibar suikastı camiamızı kaosa sürüklemekten başka hiçbir anlam taşımamaktadır. Biz, yeri geldi ve aşağılıkça diyeceğim, yeri geldi mi ciğeri beş para etmez insanlar tarafından yapılan bu saldırılara niye dik duruyoruz biliyor musunuz? Biz camiamızda bu kapıyı açarsak, bu yöntemlerle Fenerbahçe yönetiminin başkanları hedef alınır ve bu insanlar muvaffak olursa o kapıyı hiçbir zaman kapayamayız. Bizden sonra gelecek tüm yönetimler ve başkanlar bu riskin altında olacaklardır.

Camianın aklıselim insanlarına sesleniyorum. Bu yöntem ne kadar demokratik olursa olsun kulübümüzün bekası ve geleceği açısından uygun değildir. Fenerbahçelilerin hiç endişesi olmasın. Bu kulübün sahibi taraftarlarımız ve onların temsilcisi olan genel kurul üyelerimizdir. Fenerbahçe'nin geleceğini belirleyecek olan da yine üyelerimizin vereceği kararlar olacaktır. Bu kararları vereceği yer ise eylül ayında gerçekleştireceğimiz kongremiz olacaktır."

"BU SÜRECİ DAYANIŞMA, SABIR VE EN ÖNEMLİSİ SEVGİYLE AÇACAĞIZ"

Hedeflerinin yeni sezon öncesi borçsuz bir camia haline gelmek olduğunu söyleyen Ali Koç, "Basiretine ve ferasetine veya şeyden önemlisi Fenerbahçe aşkına inanıyor ve de güveniyoruz. Fenerbahçe demokrasisi bir kez daha tecelli edecek ve önümüzü aydınlatacaktır. O güne kadar bizler sorumluluklarımızı yerine getirmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Her şeye rağmen yeni sezon başlarken borçsuz ve tam bağımsız Fenerbahçe'yi inşallah hep birlikte kutlayacağız. Finansta olduğu gibi sahada da güçlü Fenerbahçe'yi oluşturacağız. Fenerbahçeliler kulübünün daha iyi olmasını isteyen her bir Fenerbahçelinin duygularını çok iyi hissediyoruz. Bu süreci dayanışma, sabır ve en önemlisi sevgiyle açacağız. Bizi biz yapan, birbirimize beslediğimiz sevgi ve güvendir. Bu sevgiyle birlikte başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Bunu da hepiniz benden daha iyi biliyorsunuz ve tarih bunların örnekleriyle doludur. Hepinizin bayramını tekrar kutluyorum" diyerek sözlerini tamamladı.