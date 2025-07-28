Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Shakhtar Donetsk ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunun ilk maçında evinde Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup olmuştu. Shakhtar Donetsk - Beşiktaş rövanş maçını yönetecek hakem belli oldu.
İSPANYOL HAKEM DÜDÜK ÇALACAK
Siyah beyazlı kulüp 31 Temmuz Perşembe günü TSİ 21.00'de Shakhtar Donetsk'e konuk olacak. UEFA bu karşılaşmanın hakemlerini açıkladı. Polonya'nın Krakow kentinde oynanacak müsabakada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Juan Martinez Munuera düdük çalacak.
Munuera'nın yardımcılıklarını Diego Barbero ile Miguel Martinez yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Francisco Jose Hernandez Maeso olacak.
Valentin Gomez; Video Yardımcı Hakem (VAR), Juan Luis Pulido Santana ise AVAR'da görev alacak.
Martinez Munuera, UEFA Uluslar B Ligi'nde oynanan Türkiye-Galler maçını da yönetmişti.