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Arda Turan'a Luce benzetmesi! Futboluna alkış var

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Arda Turan&#039;a Luce benzetmesi! Futboluna alkış var
Shakhtar Donetsk, Beşiktaş, Mircea Lucescu, Futbol, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Shakhtar Donetsk ilk maçta Beşiktaş’ı İstanbul’da 4-2 mağlup ederken sergilediği futbol büyük beğeni topladı.

Genç teknik adam daha ilk maçından Shakhtar’a unutulmayacak başarılar yaşatan Mircea Lucescu’ya benzetildi.

Arda Turan'a Luce benzetmesi! Futboluna alkış var - 1. Resim

Eski defans oyuncusu Volodymyr Pyatenko, “Son maçta takım Mircea Lucescu dönemindeki gibiydi” yorumunu yaptı.

Arda Turan'a Luce benzetmesi! Futboluna alkış var - 2. Resim

Ukraynalı ünlü teknik direktör Roman Hryhorchuk ise “Turan’ın Shakhtar’ı, Mircea Lucescu dönemindeki yıldızlarla dolu Shakhtar’ı hatırlattı” ifadesini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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