Arda Turan'a Luce benzetmesi! Futboluna alkış var
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Shakhtar Donetsk ilk maçta Beşiktaş’ı İstanbul’da 4-2 mağlup ederken sergilediği futbol büyük beğeni topladı.
Genç teknik adam daha ilk maçından Shakhtar’a unutulmayacak başarılar yaşatan Mircea Lucescu’ya benzetildi.
Eski defans oyuncusu Volodymyr Pyatenko, “Son maçta takım Mircea Lucescu dönemindeki gibiydi” yorumunu yaptı.
Ukraynalı ünlü teknik direktör Roman Hryhorchuk ise “Turan’ın Shakhtar’ı, Mircea Lucescu dönemindeki yıldızlarla dolu Shakhtar’ı hatırlattı” ifadesini kullandı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökberk Conker