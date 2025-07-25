Kartal’ın kanadı kırık! Beşiktaş, Avrupa Ligi 2. ön eleme maçında evinde Arda Turan’ın takımı Shakhtar’a yenildi

Siyah beyazlılar sezonun ilk resmî sınavında sınıfta kaldı. Shakhtar ilk yarım saatte Alisson ve Eguinaldo’nun golleriyle iki farkı yakaladı. Abraham’ın penaltısına Kevin cevap verdi. 87’de Joao Mario umutlandırdı, uzatmada Kevin yeniden karalar bağlamamıza sebep oldu…

MURAD TAMER - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda sahasında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşılaştı.

GOLLER ÜST ÜSTE GELDİ

Siyah beyazlılar taraftarı önünde çıktığı sezonun ilk resmî maçın henüz 7. dakikasında Alisson’un golüyle geriye düştü. Temsilcimiz buna rağmen oyunu kendi yarı sahasında kabul etmeye devam etti. Hücuma çıkmakta son derece zorlanan siyah beyazlılar, Ukrayna temsilcisinin ataklarını savuşturmakla uğraşırken 28. dakikada iki farklı geriye düştü.

GEDSON SOLDA ETKİSİZ

Tammy Abraham’ın 40. dakikada attığı penaltı golü Beşiktaş’ın ikinci yarıya umutlu çıkmasını sağladı. Siyah beyazlıların ilk yarıda yediği iki golün de yeni transfer Jurasek’in bulunduğu sol bek bölgesinden gelmesi dikkati çekti. Gedson Fernandes ilk defa görev yaptığı sol kanatta son derece etkisizdi. Savunmanın önündeki Orkun-Demir Ege ikilisinin de yaşadığı uyum sıkıntısı, Beşiktaş’ın topu rakip yarı alana taşıyamamasına yol açtı.

SKORU BİR TÜRLÜ TUTAMADIK

İkinci yarıda Gedson ortaya, Rafa Sol kanada geçince Beşiktaş hücumda etkili olmaya başladı. Ama bu etki sadece hücumda daha fazla oyuncuyla gözükecek kadardı. Beşiktaş yine pozisyona giremedi. Kevin 67. dakikada farkı tekrar ikiye çıkaran golü attı: 3-1. Son bölüme girilirken Joao Mario’nun golü ümitleri yeşertti: 3-2. Ancak Beşiktaş maçı bir türlü elinde tutamadı. Uzatmalarda Kevin tabelayı 4-2’ye getirip Shakhtar’a tur için büyük avantajı sağladı. Beşiktaş haftaya rövanşta tur için üç farklı kazanmak zorunda. İki farkla Beşiktaş galip gelirse maç uzatmalara gidecek.

SURATIMIZA ATILMIŞ BİR YUMRUK!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: “Öncelikle kaliteli ve iyi bir rakibe karşı oynadık. Savunmada daha iyi oynamalıydık. Dört gol de daha iyi savunma yapmamız gerektiğini gösterdi. İyi savunma yapsak, bu golleri yemezdik. Yediğimiz son gol, suratımıza atılmış bir yumruk gibiydi. Dört golün hepsi de böyleydi. Kötü ve basit savunma yaptık. Rövanş, bizim daha keskin olmamızı sağlayacak bir maç. Hatalarımızdan ders alacağız. Hem oyuncu hem teknik direktör olarak 2-0’dan döndüğüm maçlar oldu. Oradaki maçta ilk golü atıp maçı çözeceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

ARDA TURAN ÇOK MUTLU

İstediğimiz her şeyi yaptık

∂ Shakhtar’ın hocası Arda Turan “İnönü’de insan kazanınca mutlu oluyor tabii. Oyundan çok memnunum. İstediğimiz her şeyi yaptık. Çok iyi oynarken biri penaltıdan iki gol yedik. Daha dikkatli olabilirdik. Daha iyi savunma yapmalıyız. İki ayaklı maçın ilk bölümünü kazandık. Daha bir şey bitmedi. Rövanşta dikkatli olacağız” dedi.

ORKUN, TAMMY, JURASEK

Yeniler etkisizdi

∂ Beşiktaş’ın yeni transferleri Orkun Kökçü, Tammy Abraham ve David Jurasek ilk defa resmî bir maçta Beşiktaş formasını giydi. Üç oyuncu da maçta etkili olamadı. Jurasek yenilen gollerde yaptığı hatalarla saç yoldurdu.

Rövanşta görüşürüz

Beşiktaş’ın yeni transferi Tammy Abraham “Zor bir rakibe karşı oynadık. Shakhtar iyi bir takım. Maçtan sonra sanki tur bitmiş gibi sevindiler. Bu işin bitmediğini futbolda çok tecrübe ettim. Bu durumu unutmayacağız, önümüzdeki hafta göreceğiz” dedi.

Sergen tezahüratları

Beşiktaş’ın Shakhtar’a 4-2 yenildiği maçta ortaya koyduğu futbol taraftarı kızdırdı. Tribünleri dolduran siyah beyazlılar ilk olarak oyundan çıkan Rashica’yı ıslıklarken üçüncü golden sonra da “Sergen Yalçın” tezahüratları yaptı. Bazı taraftarlar da bu tezahüratları ıslıkladı.