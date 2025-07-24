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Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?
UEFA Avrupa Ligi, Beşiktaş, Shakhtar Donetsk, Arda Turan, Kevin, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Tüpraş Stadyumu’nda Shakhtar Donetsk iler karşılaştı. Arda Turan'ın yönetimindeki ekip Shakhtar Donetsk ile Beşiktaş arasındaki maçın galibi merak edilirken Beşiktaş Shakhtar Donetsk maç sonucu ve golleri kim attı merak ediiyor.

Beşiktaş, 2025-26 UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü Tüpraş Stadyumu’nda Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk ile karşılaştı. Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı, Beşiktaş elendi mi sorgulamaları yapılıyor. 

BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasındaki UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçı, 24 Temmuz 2025’te Tüpraş Stadyumu’nda maç 2-4 Shakhtar Donetsk galibiyetiyle sona erdi.

Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? - 1. Resim

BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

Maçın golleri, Shakhtar Donetsk adına 7. dakikada Alisson Santana, 28. dakikada Eguinaldo’dan,  67. dakikada Kevin'den ve 90+5'te gelen golle maç sona erdi.

Beşiktaş adına ise 40. dakikada Tammy Abraham ve 87. dakika  Joao Mario ile maçta 2 gol attı.

Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? - 2. Resim

BEŞİKTAŞ ELENDİ Mİ?

Beşiktaş henüz elenmedi. UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu iki ayaklı bir eşleşme olduğu için turun galibi, 31 Temmuz 2025’teki rövanş maçıyla belli olacak.  

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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