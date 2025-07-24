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Beşiktaş'ın yeni yıldızı maça devam edemedi! Tammy Abraham sakatlandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş&#039;ın yeni yıldızı maça devam edemedi! Tammy Abraham sakatlandı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın bir yıllığına Roma’dan kiraladığı Tammy Abraham bugün siyah beyazlı forma ile ilk resmi karşılaşmasına çıktı. Penaltıdan golünü atan Tammy Abraham ikinci yarıda sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi.

Beşiktaş’ın yeni golcüsü Tammy Abraham, bugün siyah beyazlı forma ile ilk resmi karşılaşmasına çıktı. Avusturya temsilcisi Wolfsberger ile oynanan hazırlık maçında fileleri havalandıran Tammy Abraham, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Shakhtar Donetsk ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de yer aldı. Karşılaşmada Beşiktaş'ın golünü atan Abraham sakatlandı.

PENALTIDAN GÖLÜNÜ ATTI

Orkun'un kullandığı köşe vuruşunda Uduokhai'nin kafa vuruşu Matviyenko'nun eline çarptı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Tammy Abraham soğukkanlılığını koruyarak penaltı noktasından golünü atıyor. Abraham siyah beyazlı formayla ilk resmi maçında golünü atmış oldu.

Beşiktaş Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya! - 2. Resim

SAKATLANDI OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Beşiktaş'ın yeni yıldızı Tammy Abraham oyuna erken veda etti. Sakatlanan ve tedavi altına alınan Tammy Abraham yerini Joao Mario'ya bıraktı.

Beşiktaş Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya! - 3. Resim

Beşiktaş Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya! - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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