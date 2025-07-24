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CANLI ANLATIM

Beşiktaş Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş Arda Turan&#039;lı Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında, Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile sahasında karşı karşıya geliyor. İşte karşılaşmada önemli anlar...

Canlı Anlatım Özeti
  • KARTAL BERABERLİK GOLÜNE YAKLAŞTI
  • ORKUN KAZANDIRDI, TAMMY PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ
  • 28' SHAKHTAR İKİNCİ GOLÜ BULDU
  • KARŞILAŞMADA ERKEN GOL
  • RAFA SİLVA'NIN ŞUTU ZAYIF KALDI
  • İLK DÜDÜK ÇALDI
  • YENİ YILDIZLAR SAHNEDE

24.07.2025 21:48

KARTAL BERABERLİK GOLÜNE YAKLAŞTI

Abraham'ın pasında sağ kanattan savunma arkasına sarkan Gedson ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti ancak Riznyk gol izni vermedi.

24.07.2025 21:44

ORKUN KAZANDIRDI, TAMMY PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ

Orkun'un kullandığı köşe vuruşunda Uduokhai'nin kafa vuruşu Matviyenko'nun eline çarptı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

Tammy Abraham soğukkanlılığını koruyarak penaltı noktasından golünü atıyor. Abraham siyah beyazlı formayla ilk golünü atmış oldu.

24.07.2025 21:33

28' SHAKHTAR İKİNCİ GOLÜ BULDU

Sağ kanatta topla buluşan Santana ceza sahasına girdikten sonra ortasını açtı. Arka direkte boş kalan ve topa iyi yükselen Eguinaldo'nun kafa vuruşu ağlara gitti ve fark ikiye çıktı.

Beşiktaş Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya! - 1. Resim

24.07.2025 21:16

KARŞILAŞMADA ERKEN GOL

7' Santana üst üste çalımlar sonrasında önünü açtı ve sert vuruşunda ağları buldu. Uduokhai çarpan top kaleci Mert Günok'u yanılttı. 

Beşiktaş Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya! - 2. Resim

24.07.2025 21:15

RAFA SİLVA'NIN ŞUTU ZAYIF KALDI

1' Beşiktaş tehlikeli geldi. Tammy Abraham'ın pasında Rafa Silva ceza sahasına kadar topu sürdü ancak vuruşu zayıf kaldı. 

24.07.2025 21:15

İLK DÜDÜK ÇALDI

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. 

24.07.2025 21:00

YENİ YILDIZLAR SAHNEDE

Siyah-beyazlıların yeni transferleri Orkun Kökçü, David Jurasek ve Tammy Abraham siyah-beyazlı formayla ilk resmi maçlarına Shakhtar Donetsk mücadelesiyle birlikte çıktı. Müsabakaya 11'de başlayan 3 futbolcu, aynı zamanda ilk kez de Tüpraş Stadyumu'nda taraftarlarla buluştu.

24.07.2025 21:00

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Rafa, Rashica, Gedson, Abraham.

Shakhtar Donetsk: Riznyk, Bondar, Marlon, Eguinaldo, Sudakov, Kevin, Pedro Henrique, Matviyenko, Konoplia, Ocheretko, Alisson Santana

Yer: İstanbul

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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