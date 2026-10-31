Avcılar'da önünü kestiği sürücüyü tehdit etti! Yakalanmamak için plakasını böyle söktü

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İstanbul'un Avcılar ilçesinde cadde üzerinde seyir halindeyken bir sürücüyle tartışan otomobildeki şahıslar, aracın önünü kesip aşağı inerek gerginlik çıkardı. Cep telefonuyla kayda alındığını fark edince ceza yememek amacıyla otomobilin plakalarını söken şahsın o anları kameraya yansıdı. Yapılan incelemelerde, aynı plakalı aracın 1 yıl önce de yine Avcılar'da başka bir sürücüyle kavga ettiği ve polisin müdahalesiyle olayın yatıştırıldığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Avcılar Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAvcılar

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