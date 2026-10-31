Adana'da markete silahlı saldırı! Ekmek getiren fırıncı öldü

Adana'nın Seyhan ilçesinde husumet nedeniyle bir markete düzenlendiği iddia edilen silahlı saldırıda, iş yerine ekmek getiren 52 yaşındaki fırıncı Doğan Gedik vuruldu. Hastaneye kaldırılan Gedik, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken otomobille kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Adana’da bir markete yapılan silahlı saldırı esnasında markete ekmek vermek amacıyla gelen fırıncı vurularak hayatını kaybetti.

Olay, dün merkez Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi Onur Caddesi’ndeki bir markette yaşandı. Öne sürülene göre, market sahibinin husumetli olduğu kişiler tarafından markete silahlı saldırı yapıldı. Bu esnada markete ekmek getiren fırıncı Doğan Gedik (52), karnından vuruldu. Saldırganlar ise araçla kaçtı. Çevredekilerin ihbarı sonrasında bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri Gedik’i hastaneye kaldırırken polis, çevrede geniş güvenlik tedbiri alıp saldırıyı yapan şahısları yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye sevk edilen Doğan Gedik, gerçekleştirilen müdahalelere karşın dün akşam saatlerinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gedik’in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’nda gerçekleştirilen otopsinin sonrasında yakınları tarafından alınarak Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Polis, saldırıyı yapan şahısları yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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