Italiano'ya 2 saatte teklif yağdı: Şaştı kaldı, Beşiktaş'ı seçme sebebini açıkladı

Serie A ekibi Bologna'da Haziran 2024-Mayıs 2026 arasında görev yaptıktan sonra Beşiktaş'a 2 yıllık imza atan Vincenzo Italiano, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Teklif aldığı takımlara dair çarpıcı bir itirafta bulunan "deneyimli teknik adam, "Bu durum beni oldukça şaşırttı" dedi.

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Siyah-beyazlı takımın başında Süper Lig'de 9, UEFA Avrupa Ligi'nde elemeler dahil 9 maça çıkan Vincenzo Italiano; Bologna günleri, hakkında çıkan Napoli iddiaları ve Beşiktaş'a imza süreci hakkında konuştu.

BOLOGNA VE FIORENTINA'YA TEŞEKKÜR

Bologna'da geçirdiği döneme değinen İtalyan çalıştırıcı, "Bologna'da tıpkı Fiorentina'da olduğu gibi harika zamanlar geçirdim. Bana yaşattıkları deneyimler için iki kulübe teşekkür ediyorum ve her zaman teşekkür edeceğim. Her ikisi de Avrupa'yı dolaşmama ve kendimi göstererek iyi bir izlenim bırakmama imkan tanıdı" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, Süper Lig'de 18 puanla 4'üncü sırada bulunuyor.

"ARAMIZDA PLATONİK SEVGİ VAR"

Beşiktaş'ın başına geçmeden önce adı Napoli ile anılan 48 yaşındaki teknik adam, "Napoli Başkanı De Laurentiis ile aramızda belki de sonsuza kadar böyle kalmaya mahkum olan platonik bir sevgi var; aramızda gerçek anlamda bir temas kurulamıyor. Bana karşı duyduğu ve her zaman duymuş olduğu saygıdan memnunum ama sonuçta seçimler yapılır. Onlar bir yola girdiler, ben başka bir yola. Şimdi Beşiktaş ile bir şampiyonluk kazanmayı hayal ediyorum" şeklinde konuştu.

"İKİ SAATTE ÇOK SAYIDA TEKKİF ALDIM"

Bologna'dan ayrılmasının ardından önemli teklifler aldığını belirten Italiano, "İki saat içinde yurt dışındaki takımlardan çok sayıda teklif aldım. Bu durum beni oldukça şaşırttı. Premier Lig'den, Benfica ve Beşiktaş'tan yöneticilerle görüşmeler yaptım. Bundan çok mutlu ve memnun oldum" dedi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 3 ma.ta 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

"BEŞİKTAŞ'IN YAKLAŞIMI HOŞUMA GİTTİ"

Siyah-beyazlı kulüple 30 Haziran 2028'e kadar kontratı bulunan Vincenzo Italiano, "Bologna'dan sonra Beşiktaş ile çok güzel ve öğretici bir görüşme yaptım. Bana uzun vadeli projeler sunan kişilerle konuştum; bu, benim alışık olmadığım bir şeydi. Çünkü gelip ilk aylarda ne beklediklerini, ardından ikinci yarıda ne beklediklerini, sonra da bir sonraki yıl ne beklediklerini açıkladılar. Fikir, uzun yıllar birlikte kalmak. Bu yaklaşım hoşuma gitti ve bunu tam da benimle uyguladıkları için mutluyum" sözlerini sarf etti.

"SÜPER LİG'İ KAZANMAK İSTİYORUM"

Siyah-beyazlı takımın tecrübeli hocası, "Her zaman lig şampiyonu olmak istedim. Türkiye'de kendimi buluyorum. Antrenörler, ekip, tesiste çalışan insanlar... Harika insanlarla çevriliyim. Her gün benim için güzel bir sürpriz. Bu kadar kısa sürede böyle güzel bir ilişki kurmamızı beklemiyordum. Süper Lig'i kazanmak istiyorum. Bu, buradaki insanlar ve yönetim için muhteşem bir hediye olur" açıklamasını yaptı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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