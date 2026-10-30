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Kartal'ın iki prensi! Olaitan ve Oh son haftalara damga vuruyor

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Kartal'ın iki prensi! Olaitan ve Oh son haftalara damga vuruyor
Başlık ResmiKartal'ın iki prensi! Olaitan ve Oh son haftalara damga vuruyor

Beşiktaş’ta yedek golcü Hyeon-gyu Oh ile takımın asist kralı Junior Olaitan, özellikle kritik mücadelelerde yaptıkları skor katkısıyla dikkati çekiyor. İtaliano, Oh’u daha fazla kullanmak istiyor…

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Murad Tamer
MURAD TAMER

Beşiktaş, Vincenzo İtaliano’nun gelişiyle birlikte bambaşka bir havaya büründü. Siyah beyazlılarda son dönemde en çok parlayan isimler ise Hyeon-gyu Oh ile Junior Olaitan oldu. Bu ikili, kritik maçlarda yaptıkları skor katkısıyla takımlarının önemli kozları hâline geldi.

Hyeon-gyu Oh, özellikle son dönemde bulduğu fırsatları iyi değerlendirmesiyle ön plana çıktı. Dusan Vlahovic’in mide rahatsızlığı nedeniyle forma giyemediği Hoffenheim deplasmanında ilk 11’de görev yapan Güney Koreli futbolcu, 2 gol ve 1 asistle galibiyetin mimarı oldu.

Kartal'ın iki prensi! Olaitan ve Oh son haftalara damga vuruyor
Başlık ResmiKartal'ın iki prensi! Olaitan ve Oh son haftalara damga vuruyor

ITALİANO DOKUNUŞU

Trabzonspor ve Crystal Palace maçlarını gol atamadan tamamlayan Oh, Başakşehir mücadelesinde yeniden sahneye çıktı. Karşılaşmanın 65. dakikasında oyuna dâhil olan 25 yaşındaki oyuncu, 10 dakika sonra attığı golle takımını öne geçirdi.

Siyah beyazlıların bir başka yükselen değeri de Junior Olaitan oldu. İtaliano yönetiminde performansını üst seviyeye taşıyan Beninli futbolcu, son iki maçta gol attı. Bu sezon yaptığı 7 asistle dikkatleri çeken Olaitan, son iki maçta attığı gollerle de yüzleri güldürdü. İki futbolcunun yükselen performansı, teknik heyetin yüzünü güldürdü.

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