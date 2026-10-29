Vincenzo İtaliano'nun büyük planı: Beşiktaş ekolü

Siyah beyazlıların köklü tarihi, büyük taraftar kitlesi ve futbol kültürü, İtalyan hocayı aşka getirdi. İtaliano, Beşiktaş’ı Avrupa’da örnek gösterilen bir ekol yapmak istiyor.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano’nun hedefleri büyük. Oynattığı futbolla taraftardan alkış toplayan başarılı teknik adam, siyah beyazlıların Avrupa’da söz sahibi bir takım olması yolunda çalışmalar yapıyor. İtaliano’yu bu çalışmalara iten faktörler ise Beşiktaş’ın önemli bir tarihe ve kültüre sahip olması, taraftarının tutkusu, futbol geleneği ve altyapı birikimi... İtalyan teknik adam, Barcelona ve Ajax gibi kendi futbol anlayışlarıyla özdeşleşen ekol kulüplerin sahip olduğu sürekliliğin Beşiktaş’ta da oluşturulabileceğine inanıyor.

ALTYAPIDAN BAŞLAYACAK

Vincenzo İtaliano’nun hedefi, bu değerleri sahadaki oyun anlayışıyla birleştirerek Beşiktaş’ı Avrupa futbolunda kimliğiyle öne çıkan kulüpler arasına taşımak. Avrupa’da tanınan, oyun tarzı kabul gören ve rakiplerine ne yapacağını dayatabilen bir takım oluşturmak istiyor. İtaliano’nun bunun için önceliği ise Beşiktaş’ı en iyi yansıtan hücum futbolunu altyapının da benimsemesi. Bunun için İtaliano’nun, altyapı çalıştırıcılarının da bu ekole göre takımlarını hazırlaması için bir proje hazırlığında olduğu ve bunu yakın zamanda hayata geçirmeyi planladığı öğrenildi.

BİR HOCADAN FAZLASI

Beşiktaş’ın tarihi ve değerleriyle de yakından ilgilenen İtaliano bir yandan da Türkçe öğrenmeye başladı. Oyuncularla yakın ilişki kuran başarılı teknik adam yeri geldiğinde arkadaş, yeri geldiğinde baba gibi davranıyor.

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