Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic'e özel taktik

Beşiktaş’ta Vlahovıc’in üretkenliği için hücum sistemi değişiyor. Sırp oyuncunun sırtı dönük şekilde topla buluşmasının hücumları tahmin edilebilir hâle getirdiğini düşünen İtalyan çalıştırıcı, bu tür pozisyonları azaltma kararı aldı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano, takımın golcüsü Dusan Vlahovic’in hücumdaki rolünü yeniden şekillendiriyor. Sırp oyuncunun sırtı dönük şekilde topla buluşmasının hücumları tahmin edilebilir hâle getirdiğini düşünen İtalyan çalıştırıcı, bu tür pozisyonları azaltma kararı aldı. Vlahovic’in zaman zaman son vuruşlarda yorgun kalmasını da göz önünde bulunduran İtaliano, yıldız oyuncunun enerjisini ceza sahasındaki bitirici hamlelerine saklamasını istiyor.

İÇ SAHADA ŞART

Yeni oyun planında Beşiktaş’ın hücum organizasyonları, Vlahovic’i ceza sahasında daha fazla topla buluşturacak şekilde düzenlenecek. Bu sistemin özellikle iç sahada kapanan rakiplere karşı uygulanması planlanıyor. Siyah-beyazlılar, Sırp golcüyü geriye gelip oyun kurulurken kullanmak yerine savunma arasındaki boşluklarda ve gol bölgelerinde topla buluşturmaya çalışacak. Böylelikle son maçlarda sessiz kalan Vlahovic’in hücumdaki etkinliğinin artırılması hedefleniyor.

Dusan Vlahovic

SON ÜÇ MAÇTA GOL ATAMADI

Vlahovic, son üç resmî maçta fileleri havalandıramadı. Trabzonspor ve Başakşehir maçlarını boş geçen Sırp yıldız, UEFA Avrupa Ligi’ndeki Crystal Palace maçında da gol atamadı.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala