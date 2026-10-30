Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

UEFA'dan Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva maçı kararı: Oynanacağı yer belli oldu

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
UEFA'dan Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva maçı kararı: Oynanacağı yer belli oldu
Başlık ResmiUEFA'dan Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva maçı kararı: Oynanacağı yer belli oldu

Temsilcimiz Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşacağı maçın Batum'da seyircili olarak oynanmasına karar verildi.

Kaydet
|

UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasındaki Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva maçı için karar verildi.

BATUM'DA SEYİRCİLİ OYNANACAK

HT Spor'da yer alan habere göre, Beşiktaş'ın yetkili makamlarla yaptığı görüşmelerin ardından Avrupa Ligi'ndeki Hapoel Beer-Sheva maçının Batum'da seyircili olarak oynanması kesinleşti. Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasındaki müsabaka, Karşılaşma 26 Kasım'da oynanacak.

ÖNERİLEN HABERLER
Darko Kovacevic
SPOR

Darko Kovacevic'ten yıllar sonra Nihat Kahveci itirafı: Artık çok zor!
Beşiktaş Futbol Takımı
Başlık ResmiBeşiktaş Futbol Takımı

SERDAL ADALI AÇIKLAMIŞTI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 24 Eylül'de katıldığı programda konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Karşılaşmanın Batum'da oynanması için çalışmaların sürdüğünü belirten Adalı, "Hapoel maçını büyük ihtimal, Batum'da oynayacağız. UEFA henüz onaylamadı. Gürcistan Futbol Federasyonu ile görüşmemiz oldu. Seyircili oynanacak. 20 bin kişilik bir stat. Taraftarlarımız vize olmadığı için rahat gidebilir." ifadelerini kullanmıştı

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.