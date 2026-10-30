UEFA'dan Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva maçı kararı: Oynanacağı yer belli oldu

Temsilcimiz Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşacağı maçın Batum'da seyircili olarak oynanmasına karar verildi.

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UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasındaki Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva maçı için karar verildi.

BATUM'DA SEYİRCİLİ OYNANACAK

HT Spor'da yer alan habere göre, Beşiktaş'ın yetkili makamlarla yaptığı görüşmelerin ardından Avrupa Ligi'ndeki Hapoel Beer-Sheva maçının Batum'da seyircili olarak oynanması kesinleşti. Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasındaki müsabaka, Karşılaşma 26 Kasım'da oynanacak.

Beşiktaş Futbol Takımı

SERDAL ADALI AÇIKLAMIŞTI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 24 Eylül'de katıldığı programda konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Karşılaşmanın Batum'da oynanması için çalışmaların sürdüğünü belirten Adalı, "Hapoel maçını büyük ihtimal, Batum'da oynayacağız. UEFA henüz onaylamadı. Gürcistan Futbol Federasyonu ile görüşmemiz oldu. Seyircili oynanacak. 20 bin kişilik bir stat. Taraftarlarımız vize olmadığı için rahat gidebilir." ifadelerini kullanmıştı

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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