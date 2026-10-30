Vivenzo Italiano'nun Kasımpaşa kararı: Beşiktaş'ın ilk 11'i netleşiyor

Son maçında Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Beşiktaş, Kasımpaşa sınavının hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılarda teknik patron Vincenzo Italiano, 1 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başlayacak maçın 11’ini netleştiriyor.

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Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak Beşiktaş’ta teknik direktör Vincenzo Italiano'nun sahaya süreceği 11'i büyük oranda belirledi. Siyah-beyazlılarda teknik heyetin, mücadeleye 4-3-3 dizilişiyle başlayacağı öğrenildi.

Vincenzo Italiano

TRT Spor'da yer alan habere göre; kaleyi Alexander Nübel'in koruyacağı Beşiktaş’ta savunmanın sağında Amir Murillo, solunda Kassoum Ouattara görev yapacak. Stoper tandemi Emmanuel Agbadou ve Emirhan Topçu ikilisinden oluşacak.

Alexander Nübel

Siyah-beyazlıların orta sahasında üçlü bir yapı tercih edilecek. Italiano’nun; Salih Özcan, Wilfred Ndidi ve Junior Olaitan’a ilk 11’de sahaya sürmesi bekleniyor.

Junior Olaitan

Hücum hattının sağ kanadında Vaclav Cerny, sol kanatta Leandro Trossard forma giyecek. Beşiktaş’ın gol yollarındaki en önemli kozu ise Dusan Vlahovic olacak.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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