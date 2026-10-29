MHK atamaları duyurdu: Süper Lig'de 10'uncu hafta hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemleri açıkladı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında 30 Ekim, 31 Ekim, 1 Kasım ve 2 Kasım tarihlerinde yapılacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.

30 Ekim Cuma

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Cihan Aydın

Cihan Aydın

31 Ekim Cumartesi

13.30 Erzurumspor FK-Arca Çorum FK: Kadir Sağlam

16.00 Kocaelispor-Çaykur Rizespor: Batuhan Kolak

19.00 Fenerbahçe-Göztepe: Oğuzhan Çakır

Kadir Sağlam

1 Kasım Pazar

13.30 Amed Sportif Faaliyetler-Eyüpspor: Alpaslan Şen

16.00 İstanbul Başakşehir-Samsunspor: Ozan Ergün

16.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Reşat Onur Coşkunses

2 Kasım Pazartesi

20.00 Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor: Fatih Tokail

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala