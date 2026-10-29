MHK atamaları duyurdu: Süper Lig'de 10'uncu hafta hakemleri belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemleri açıkladı.
Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında 30 Ekim, 31 Ekim, 1 Kasım ve 2 Kasım tarihlerinde yapılacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.
30 Ekim Cuma
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Cihan Aydın
31 Ekim Cumartesi
13.30 Erzurumspor FK-Arca Çorum FK: Kadir Sağlam
16.00 Kocaelispor-Çaykur Rizespor: Batuhan Kolak
19.00 Fenerbahçe-Göztepe: Oğuzhan Çakır
1 Kasım Pazar
13.30 Amed Sportif Faaliyetler-Eyüpspor: Alpaslan Şen
16.00 İstanbul Başakşehir-Samsunspor: Ozan Ergün
16.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Reşat Onur Coşkunses
2 Kasım Pazartesi
20.00 Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor: Fatih Tokail