Guardiola'dan sevenlerini üzecek karar! "Kesin" diyerek duyurdu

İngiltere ekibi Manchester City'nin teknik direktörü Josep Guardiola'dan sevenlerini üzecek bir karar geldi. Manchester City'deki görevinden ayrıldıktan sonra kariyerine ara vereceğini açıklayan İspanyol teknik adam, kararının kesin olduğunu ifade etti.

Manchester City'nin teknik direktörü Josep Guardiola, GQ dergisinin İspanya edisyonuna röportaj verdi.

"NE KADAR SÜRE BIRAKACAĞIM BİLMİYORUM"

Manchester City'deki görevinden sonra kariyerine ara vereceğini söyleyen Guardiola, "Bu kesin, kararımı verdim. Ne kadar süre bırakacağımı bilmiyorum. Bir, iki, üç, beş, on veya on beş yıl, emin değilim. Ancak Manchester City'deki dönemimden sonra kesinlikle bırakacağım çünkü durup kendime, vücuduma odaklanmam gerekiyor." diye konuştu.

Manchester City'nin geçen sezon şampiyonluktan uzak kalmasının ardından yöneltilen eleştirilere de cevap veren tecrübeli teknik adam şunları söyledi:

"Başarısız olmamı bekleyenler var mı? Evet, kesinlikle. Bunu beklemelerinden dolayı mutluyum. Bu bana enerji veriyor. Altı Premier Lig şampiyonluğu kazandığınızda, bir noktada düşüş yaşarsınız. Bu, insanın doğasında var."

"YAMAL'IN MESSİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI BÜYÜK BİR OLAY"

Barcelona'nın genç futbolcusu Lamine Yamal ile Katalan ekibinin eski yıldızı Arjantinli Lionel Messi'yi de karşılaştıran Guardiola, "Bence Lamine Yamal'ın kariyerine devam etmesine izin verilmeli. 15 yıl oynadıktan sonra, daha iyi mi yoksa daha kötü mü olduğuna karar vereceğiz. Onu Messi ile karşılaştırmaları büyük bir olay. Bu, bir ressamı Van Gogh ile karşılaştırmak gibi bir şey." değerlendirmesinde bulundu.