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Manchester City'den Galatasaray'a Ederson cevabı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Manchester City&#039;den Galatasaray&#039;a Ederson cevabı!
Manchester City, Galatasaray, Transfer, Pep Guardiola, Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın gündemindeki kaleci Ederson için Manchester City kararını verdi. Guardiola, yıldız ismi bırakmak istemiyor.

Yeni sezonda kaleyi tecrübeli bir isme emanet etmek isteyen Galatasaray, Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'u radarına almıştı. Ancak İngiliz devinden bu transferle ilgili net bir mesaj geldi.

Manchester City'den Galatasaray'a Ederson cevabı! - 1. Resim

Sky Sports'un haberine göre, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Ederson'un takımda kalmasını istiyor. Galatasaray'ın ilgisine rağmen İngiliz kulübü şu ana kadar sarı-kırmızılılardan resmi bir teklif almadı.

Manchester City'den Galatasaray'a Ederson cevabı! - 2. Resim

Haberde, Pep Guardiola'nın daha önce "ayrılmak isteyen oyuncuya engel olmayız" sözünü hatırlatmasına rağmen, Ederson'un takımdan ayrılma yönünde bir isteği bulunmadığı ifade edildi.

Manchester City'den Galatasaray'a Ederson cevabı! - 3. Resim

31 yaşındaki kaleci de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Geleceğim burada. Çıkan haberlerin yüzde 99'u asılsız. Aklım burada, City'de kalacak. Premier Lig'e geri dönüp Şampiyonlar Ligi kazanmaya çalışmak bana her şeyi verecek." demişti. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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