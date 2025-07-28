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Londra'da sokak ortasında vahşet! 2 kişi katledildi, 1 kişi yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Londra&#039;da sokak ortasında vahşet! 2 kişi katledildi, 1 kişi yaralı
İngiltere, Londra, Cinayet, Terör, Gözaltı, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Tower Bridge yakınlarında bir iş yerinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili cinayet soruşturması başlatılırken, terör bağlantısı bulunmadığı ve bir şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan önemli bir turizm merkezi olan Tower Bridge yakınlarındaki bir iş yerinde bıçaklı saldırı düzenlendi.

Polis, saldırıda 58 ve 27 yaşlarındaki 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Londra'da sokak ortasında vahşet! 2 kişi katledildi, 1 kişi yaralı - 1. Resim

2 ÖLÜ 1 AĞIR YARALI

Saldırıyla ilgili cinayet soruşturması başlatıldığını aktaran polis, şüpheli 1 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Şüphelinin ağır yaralı olduğu ve hastaneye kaldırıldığını belirten polis, "Soruşturmamız henüz ilk aşamalarında ve bu şok edici olayın tüm nedenlerini anlamaya çalışıyoruz. Bu noktada olayın terörle bağlantılı olduğuna inanmıyoruz ve halk için başka bir risk söz konusu değil" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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