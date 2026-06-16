Geçen hafta Avrupa Merkez Bankasının “yüksek petrol-yüksek enflasyon” baskısına karşı Eylül 2023’ten bu yana ilk faiz artışına gitmesinin ardından, bugün de Japonya Merkez Bankası (BOJ) benzer bir adım attı. BOJ, politika faiz oranını %0,75’ten yüzde 1’e çekti. Böylece ülke tarihinde 1995 yılından sonra ilk defa faiz oranı yüzde 1’e çıktı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda “Orta Doğu’da anlaşma iyimserliği” ve “petrol fiyatlarında düşüş” bu haftaya damga vuruyor. Ancak yükselen enerji maliyetlerinin özellikle enflasyona verdiği birikimli tahribata karşı, büyük merkez bankalarından da sıkı para politikası adımları devam ediyor.

Geçen hafta Avrupa Merkez Bankasının faiz artışına gitmesinin ardından bugün de Japonya Merkez Bankası (BOJ) benzer bir adım attı.

31 YIL SONRA İLK DEFA…

Ülkede para birimi yenin de tarihî düşük seviyelere yakın seyretmesi üzerine BOJ, politika faiz oranını %0,75’ten yüzde 1’e çekti. Böylece ülke tarihinde 1995 yılından sonra ilk defa faiz oranı yüzde 1’e çıktı. Bu arada söz konusu hamle, aralık ayından sonra ilk faiz artışına da işaret etti.

Piyasada 31 yıl sonra ilk! Bir merkez bankası daha…

ENFLASYON UYARISI

Japonya’nın zayıf yen ve İran savaşı nedeniyle yükselmeye başlayan enflasyonla mücadele ettiği bir dönemde para politikasında sıkılaştırma kararı alınırken, BOJ’dan yapılan açıklamada “Petrol fiyatlarındaki artıştan kaynaklanan fiyat geçişi, tüketici fiyatlarında da artışa yol açabilir” denildi.

DİKKATLER ŞİMDİ FED’DE

Küresel piyasalarda dikkatler şimdi ABD Merkez Bankasına çevrildi. Kevin Warsh, FED Başkanı olarak bugün ilk toplantısına katılacak. Yarın ise FED’den faiz kararı gelecek. FED’in bu toplantıda politika faizini %3,5-%3,75 bandında sabit tutması bekleniyor. Analistler, “Orta Doğu’daki olumlu gelişmeler, şüphesiz Warsh’ın üzerindeki baskıyı bir nebze azaltacaktır. Bu toplantıda faizde bir değişiklik beklenmiyor ancak yeni FED başkanının yönlendirmesi yakından izlenecek” uyarısında bulunuyor.



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