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Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından trafik akışını hızlandırmak ve verimli hale getirmek amacıyla kent genelindeki 16 kavşakta hayata geçirilen yapay zeka destekli "Akıllı Ulaşım Sistemleri", araç kuyruklarında yüzde 83'e varan oranda azalma sağladı. Asfalt altına yerleştirilen dedektörler ve akıllı kameralar sayesinde yoğunluğa göre otomatik sinyalizasyon süresi belirleyen dinamik sistem; trafiği rahatlatmanın yanı sıra sürücülere ciddi ölçüde zaman ve yakıt tasarrufu sağlıyor.

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