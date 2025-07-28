İngiltere Tayvan için savaş dedi, Çin alayla cevap verdi: Filo nerede? Gemiden çok amiraliniz var!

Pasifik bölgesindeki gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, “Tayvan nedeniyle bir çatışma çıkarsa, İngiltere müttefikleriyle birlikte savaşmaya hazırdır” ifadelerini kullandı.

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Healy, ülkesinin “barışçıl çözüm yollarını tercih ettiğini” vurgulasa da, "gerekirse güç kullanarak barışı tesis etmekten çekinmeyeceklerini” söyledi.

Dokuz ay sürecek Pasifik görevinde olan HMS Prince of Wales Avustralya’nın Talisman Sabre tatbikatına katılacak ve Japonya ile Güney Kore’deki limanlara uğrayacak.

"SESSİZLİK CAYDIRICILIK DEĞİLDİR" İngiltere'nin eski Savunma Bakanı Gavin Williamson, Çin ile Tayvan arasındaki gerilimlerin tırmanması ihtimaline karşı, İngiliz hükümetinin Hint-Pasifik bölgesindeki pozisyonunu daha açık bir şekilde ortaya koyması gerektiğini söyledi. "SESSİZLİK BİR ŞEYLERİ YOK ETMEZ" Williamson, Daily Telegraph gazetesine verdiği demeçte, “Sanırım insanlar tam bir sessizliğin bir şeyleri daha az ya da daha çok muhtemel kılmadığını fark ediyorlar. Caydırıcılık, başkalarının tehlikeli ya da kötü niyetli davranışlarının sonuçlarının olacağını açıkça ortaya koymakla ilgilidir” ifadelerini kullandı. "SAVUNMA BAKANI'NIN AÇIK KONUŞMASI GEREKİR" Williamson, mevcut Savunma Bakanı'nın rolüne atıfla, "Savunma Bakanı'nın eylemlerin sonuçlarını açıkça ortaya koyması önemlidir” dedi. GÜVENLİK STRATEJİSİNDE TAYVAN UYARISI İngiliz hükümeti, yılın başlarında yayımladığı Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesinde, "Tayvan çevresinde özel bir tırmanma riski" olduğuna dikkat çekmişti.

"BİRLİKTE SAVAŞACAĞIZ"

Healy, özellikle Avustralya’ya dikkat çekerek, "Eğer savaşmak zorunda kalırsak, Avustralya ve Birleşik Krallık birlikte savaşacak uluslardır" dedi.

ÇİN'DEN CEVAP GECİKMEDİ

Çinli yetkililer, İngiltere’nin Tayvan çıkışına alaycı bir ifadeyle karşılık verdi: "İngiltere’de savaş gemilerinden fazla amiral var." ifadesiyle hem askeri kapasiteyi küçümsedi, hem de retorik düzeyde karşılık verdi.

İngiltere Savunma Bakanı John Healy, , Avustralya’nın Darwin kentinde İngiliz uçak gemisi HMS Prince of Wales’te konuştu.