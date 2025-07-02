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Çinli casuslar ABD ordusuna sızmaya çalıştı! Gizli planları ifşa oldu

Kaynak: Dış Haberler
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Çinli casuslar ABD ordusuna sızmaya çalıştı! Gizli planları ifşa oldu
ABD, Çin, Casusluk, İstihbarat, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD Adalet Bakanlığı iki Çin vatandaşını, Amerikan ordusuna sızarak gizli askeri bilgileri ele geçirmeye çalışmakla suçladı. Çin hükümeti adına ajanlık yaptıkları öne sürülen şüphelilerin, askeri personeli devşirmeye yönelik planları ortaya çıkarıldı.

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, iki Çin vatandaşını Çin hükümeti adına yasa dışı ajanlık yapmakla suçladı. Bakanlık, şüphelilerin ABD askeri personelini hedef alarak hassas ulusal güvenlik bilgileri sağlamaya çalıştığını açıkladı.

ORDUYA SIZMA GİRİŞİMİ

Adalet Bakanlığı'nın Çarşamba günü yaptığı açıklamada, 38 yaşındaki Yuance Chen ve 39 yaşındaki Liren "Ryan" Lai'nin Cuma günü tutuklandığı ve Pazartesi günü Houston, Texas ile Portland, Oregon'da ilk duruşmalarına çıktıkları belirtildi.

İkilinin Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı (MSS) adına ABD içinde gizli istihbarat operasyonları yürüttüğü iddia ediliyor. Savcılara göre Chen ve Lai'nin ABD Donanması'ndan istihbarat toplamak, gizli askeri bilgileri elde etmek ve aktif görevdeki askeri personeli Çin istihbaratı için işe almaya çalıştıkları öne sürülüyor.

"AMERİKAN SAVUNMASINI TEHLİKEYE ATAN STRATEJİ"

Başsavcı Pamela Bondi davayı, Pekin'in Amerikan savunmasını içeriden tehlikeye atmaya yönelik daha geniş bir stratejisinin parçası olarak tanımladı. Bondi yaptığı açıklamada "Bu dava, Çin hükümetinin ordumuza sızmak ve ulusal güvenliğimizi içeriden baltalamak için sürdürdüğü sürekli ve agresif çabanın altını çiziyor" dedi.

FBI'DAN YABANCI İSTİHBARAT UYARISI

FBI Direktörü Kash Patel de Adalet Bakanlığı'nın endişelerini yineleyerek, büronun ABD'yi hedef alan yabancı istihbarat tehditlerini engellemeye yönelik çalışmalarını vurguladı. Patel, "Anavatanı Çin'in sınırlarımıza sızmaya yönelik yaygın girişimlerine karşı dikkatli bir şekilde savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Dış Haberler

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