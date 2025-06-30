Trump'tan sürpriz Çin ziyareti! Aldığı davet herkesi şaşırttı

Dünya bu daveti konuşuyor! Çin’in, ABD Başkanı Donald Trump’ı İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 80. yılı kutlamaları için Pekin’deki dev geçit törenine çağırmayı planladığı ortaya çıktı.

Çin’in, ABD Başkanı Donald Trump’ı İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 80. yıldönümünü kutlamak üzere 3 Eylül’de Pekin’in Tiananmen Meydanı’nda düzenlenecek büyük askeri geçit törenine davet etmeyi planladığı ortaya çıktı. Diplomatik kaynaklar, iki ülke arasındaki yeni temas trafiğini ve planlanan kritik buluşmaları doğruladı.

İLK YÜZ YÜZE ZİRVE SİNYALİ

Kaynaklara göre Washington ise Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in aynı ay içinde New York’ta yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısına denk gelecek şekilde ABD’yi ziyaret etmesini önerdi.

Her iki plan hayata geçerse, Trump’ın Ocak ayında Beyaz Saray’a ikinci kez dönmesinden bu yana iki lider arasındaki ilk yüz yüze zirve gerçekleşmiş olacak.

ÇİN-RUSYA-ABD ÜÇGENİNDE KRİTİK TARİH

Çin’in 1937-1945 Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı’ndaki zaferini anmak için düzenlenecek geçit törenine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de katılması bekleniyor.

Uzmanlar, Çin, Rusya ve ABD liderlerinin aynı törende yer almasının Japonya için diplomatik bir sorun teşkil edebileceğine dikkat çekiyor.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ KIZIŞIYOR

Çin Dışişleri Bakanlığı’na göre Xi, 5 Haziran’daki telefon görüşmesinde Trump’ı Çin’e davet etti ve Trump da bu davete içtenlikle teşekkür etti.

Trump’ın 2017’den bu yana Çin’i ilk kez ziyaret etmesi gündeme gelirken, Pekin yönetimi ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve diğer Çin şahinlerinin Trump’ın geçit törenine katılmasına karşı çıkabileceğini düşünüyor.

Xİ'NİN ABD ZİYARETİ BELİRSİZ

Kaynaklar, Çin hükümetinin Şubat ayında Oval Ofis’te Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskyy’i sert şekilde azarladığı bir sahnenin Xi-Trump görüşmesinde tekrarlanmasından çekindiğini belirtti.

Bu nedenle Xi’nin ABD yerine Başbakan Li Qiang’ın BM toplantısına katılması seçeneği değerlendiriliyor.

YENİ DİPLOMATİK SATRANÇ HAMLELERİ

Çinli bir kaynak, Pekin’in Trump’ın ikinci başkanlık döneminde ilk Çin-ABD zirvesini Çin topraklarında yaparak medyanın ilgisini sınırlamak ve başarılı bir buluşma organize etmek istediğini söyledi.

İki ülke Mayıs ayında ticari gerilimi düşürmek için 90 günlük bir ateşkes ilan etmiş, üç haneli gümrük vergilerinden geri adım atmayı kabul etmişti.

Ancak Washington’un Çinli öğrencilerin vizelerini iptal etmesi ve Pekin’in nadir toprak minerallerindeki ihracat kontrolleri gibi başlıklarda gerginlik sürüyor.

GÖVDE GÖSTERİSİNE HAZIRLIK

Çin’in Tiananmen Meydanı’nda geçmişte düzenlediği büyük ölçekli geçit törenlerinde en modern silah sistemleri sergilenmişti.

2019’daki Komünist yönetimin 70. yıldönümü töreninde, ABD’yi vurabilecek nükleer kapasiteli kıtalararası balistik füzeler dikkat çekmişti.

2015’te de Rusya Devlet Başkanı Putin ve Güney Kore’nin dönemin lideri Park Geun Hye geçit törenine katılan yabancı liderler arasındaydı.