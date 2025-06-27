Trump bizzat duyurdu! İmzalar atıldı, ABD ve Çin anlaşmaya vardı...

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ticaret anlaşması imzaladıklarını, Hindistan ile de "büyük" bir anlaşma yapabileceklerini söyledi. Konuşmasında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerde bulunan Trump, "Bu adamla mücadele etmemiz gerekiyor, işini yapmıyor." dedi.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte, ekonomiye dair açıklamalarda bulundu. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'ın ülkelerle ticaret anlaşması yapmak için "fazla mesai" yaptıklarını ifade eden Trump, "herkesin anlaşma yapmak istediğini" dile getirdi.

"BAZILARINA SADECE MEKTUP GÖNDERİP, TEŞEKKÜR EDERİZ"

Trump, birkaç ay önce basının "Gerçekten ilgilenen birileri var mı?" diye sorduğuna işaret ederek, "Daha dün Çin ile imzaladık. Herkesle anlaşma yapmayacağız. Bazılarına sadece bir mektup gönderip 'Çok teşekkür ederiz, yüzde 25, 35, 45 tarife ödeyeceksiniz.' diyeceğiz." ifadesini kullandı.

"MÜMKÜN OLMAYAN ŞEYLER GERÇEKLEŞİYOR"

"Harika" anlaşmalar yaptıklarını belirten Trump, "Belki Hindistan ile çok büyük bir anlaşma yolda. Hindistan'ı açacağız. Çin anlaşmasında ise Çin'i açmaya başlıyoruz. Daha önce asla mümkün olmayan şeyler gerçekleşiyor. Her ülkeyle ilişkimiz çok iyi durumda." diye konuştu.

Trump, tarifeler sayesinde yapılan yatırımlara ve kurulacak fabrikalara değinerek, çip şirketi Texas Instruments'ın de ABD'de 60 milyar dolar harcayacağını bildirdi.

"BU ADAMLA MÜCADELE ETMEMİZ GEREKİYOR"

Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerine de devam ederek, "Eğer Fed'de faiz oranlarını biraz düşürecek bir kişi olsaydı, bu faydalı olurdu. Bu adamla mücadele etmemiz gerekiyor, işini yapmıyor." dedi.

2 puan faiz indirilmesinin 600 milyar dolar tasarruf sağlayacağını öne süren Trump, "Sadece bir kalem darbesiyle, bir cümleyle 1 trilyon dolar tasarruf edebilirsiniz. En yüksek faiz oranlarından birine sahip olmamız utanç verici. En düşük biz olmalıydık." ifadesini kullandı.