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İngiltere'de eğlence fuarında facia! Saçlarını kaptıran genç kız kabusu yaşadı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İngiltere&#039;de eğlence fuarında facia! Saçlarını kaptıran genç kız kabusu yaşadı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin Hampshire ilçesinde düzenlenen bir fuarda, lunapark oyuncaklarına binen 18 yaşındaki genç, saçlarını oyuncağa kaptırması sonucu faciayı yaşadı. Korkunç olayda kafa derisi kopan genç kız ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Dehşete düşüren olay, Hampshire ilçesine bağlı Netley Marsh köyünde düzenlenen Netley Marsh El Sanatları Fuarı'nda yaşandı. 

SAÇLARI OYUNCAĞA SIKIŞTI

The Standard’ın haberine göre, eğlence alanındaki lunapark oyuncaklarına binen 18 yaşındaki bir kızın saçları oyuncağın hareketli silindirlerine sıkıştı. Talihsiz kızın çığlıkları üzerine oyuncak durdurulurken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 

İngiltere'de eğlence fuarında facia! Saçlarını kaptıran genç kız kabusu yaşadı - 1. Resim

KAFA DERİSİ KOPTU

Görgü tanıklarından hemşire Emma Perry, gencin kafa derisinin dörtte üçünün koptuğunu ve şiddetli kanaması olduğunu bildirdi. Olayı travmatik olarak nitelendiren Perry, ''Onunla kaldım, aslında yaptığım tek şey buydu. Onun ve ailesinin durumu için çok üzgünüm'' şeklinde konuştu.
Fuar organizatörü Charles Cole olayı 'tuhaf bir kaza' olarak nitelendirirken, ''Kimse kimseye zarar vermek istemez ve biz bir aile şirketiyiz. Dün gece çok üzücüydü, Önceliğimiz güvenlik ve kızımızın ve ailesinin acısını paylaşıyoruz.'' açıklamasında bulundu.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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