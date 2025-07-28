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Almanya’daki tren kazasında bilanço artıyor: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynak: Dış Haberler
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Almanya’daki tren kazasında bilanço artıyor: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Almanya’nın güneybatısındaki Riedlingen kasabası yakınlarında feci bir tren kazası meydana geldi. Yaklaşık 100 yolcunun bulunduğu bölgesel tren, şiddetli fırtınaların ardından raydan çıktı. İlk belirlemelere göre en az 5 kişi hayatını kaybetti, 50’den fazla yolcu ise yaralandı.

Almanya’nın güneybatısındaki Baden-Württemberg eyaletinde yer alan Riedlingen kasabası yakınlarında bölgesel bir trenin raydan çıkması sonucu en az 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Kazanın ardından trende bulunan yaklaşık 100 yolcudan 50’sinin yaralandığı tahmin ediliyor.
 
Alman yetkililer, kazanın 27 Temmuz Pazar günü saat 18.10 sularında meydana geldiğini ve iki tren vagonunun bilinmeyen bir nedenle raydan çıktığını belirtti.

FIRTINA SONRASI HEYELAN

Alman medyası ve meteoroloji servisleri, kazanın yaşandığı bölgede şiddetli fırtınaların etkili olduğunu ve bunun muhtemel bir heyelana neden olarak raydan çıkmaya yol açabileceğini aktardı.
 
Deutsche Bahn tarafından yapılan açıklamada, olayın ardından 40 kilometrelik bir tren güzergahında seferlerin durdurulduğu bildirildi.

ALMANYA BAŞBAKANI'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullanırken, olayla ilgili içişleri ve ulaştırma bakanlarıyla yakın temas halinde olduğunu belirtti.

ESKİ ALTYAPI YENİDEN TARTIŞMA KONUSU

Kazanın ardından Almanya’nın tren altyapısı da yeniden gündeme geldi. Yolcuların sık sık rötar, teknik arıza ve eski sistemlerden şikayetçi olduğu ülkede hükümetin önümüzdeki yıllarda yüz milyarlarca euroluk altyapı yatırımı yapma sözü bulunuyor.
 
Almanya’da son olarak Haziran 2022’de Bavyera Alpleri’nde yaşanan bir tren kazasında dört kişi ölmüş, ülke tarihinin en ölümcül kazası ise 1998 yılında 101 kişinin hayatını kaybettiği Eschede faciası olmuştu.
Kaynak: Dış Haberler

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