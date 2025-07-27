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Almanya'da yolcu treni raydan çıktı: Ölü ve yaralılar var!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Almanya&#039;da yolcu treni raydan çıktı: Ölü ve yaralılar var!
Tren Kazası, Ölü, Yaralı, Almanya, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde, Riedlingen kenti yakınlarında seyir halindeki yerel bir yolcu treni raydan çıktı. Kazada en az 3 kişinin öldüğü ve yaralıların olduğu bildirilirken, yaklaşık 100 yolcunun bulunduğu trene çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. En az bir vagonun yan yattığı görülen kazanın ardından, Riedlingen ile Munderkingen arasındaki demir yolu trafiğe kapatıldı. Kazanın kötü hava koşulları yaşandığı tahmin ediliyor.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinin Riedlingen kenti yakınlarında bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu ölü ve yaralananların olduğu bildirildi.

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberinde Riedlingen yakınlarında bir yerel trenin raydan çıktığı belirtildi. Çok sayıda arama ve kurtarma ekibinin olay yerine sevk edildiği ifade edilen haberde, güvenlik kaynaklarının kazada en az 3 ölü ve yaralıların olduğunu bildirdiği aktarıldı.

TREN RAYDAN ÇIKTI

Ülke basınında olay yerinden yayımlanan fotoğraflarda trenin raydan çıktığı, en az bir vagonun yan yattığı ve itfaiye ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları yaptığı görülüyor.

TRENDE 100 YOLCU VAR

Federal Polis, Sigmaringen'den Ulm’e giden trende yaklaşık 100 yolcunun bulunduğunu duyurdu. Ulm Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Riedlingen ile Munderkingen arasındaki demir yolunun "bir kaza sebebiyle kapalı" olduğu kaydedildi. Bölgede daha önce kötü hava şartlarının olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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