Beylikdüzü Belediyesi'ne 'usulsüz iskan' operasyonu! 27 şüpheli gözaltında
Beylikdüzü Belediyesi tarafından İmamoğlu İnşaat'a usulsüz iskan verilmesinin tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.
- İstanbul, Giresun ve Bursa'da 27 zanlı gözaltına alındı.
- Zanlılar arasında belediye, inşaat ve yapı denetim firması çalışanları bulunuyor.
- Yapılan çalışmalarda, 4 farklı ada, parsel üzerinde imar mevzuatına aykırı değişiklikler yapıldığı belirlendi.
- Beylikdüzü Belediyesi'nin, ruhsat projelerine aykırılıklara rağmen söz konusu yapılarla ilgili yapı kullanım izin belgesi düzenlediği tespit edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen bilirkişi raporlarında, yapı müteahhitliğini aynı şirketin üstlendiği 4 farklı ada, parsel üzerinde imar mevzuatına aykırı değişiklikler yapıldığının belirlenmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti.
Çalışmalarda, ruhsat projelerine aykırılıklar bulunduğu, buna rağmen Beylikdüzü Belediyesi tarafından İmamoğlu İnşaat şirketine söz konusu yapılarla ilgili "yapı kullanım izin belgesi (iskan)" düzenlendiği belirlendi.
27 GÖZALTI
Ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul, Giresun ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında belediye, inşaat ve yapı denetim firması çalışanlarının olduğu 27 zanlı gözaltına alındı.