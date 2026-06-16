2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasının ilk karşılaşmaları oynanırken futbolseverler heyecan dolu mücadelelere tanıklık ediyor. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen dev organizasyonda 48 ülke dünya şampiyonluğu için sahaya çıkarken, ilk maçların ardından birçok grupta dengeler şekillenmeye başladı. İşte Dünya Kupası maç saatleri ve fikstürü...

Dünya Kupası maç saatleri ve fikstürü futbolseverlerin gündemine yerleşti. A Milli Futbol Takımı'mızın yer aldığı D Grubu'nda ilk hafta sonunda liderlik koltuğunu ABD otururken, Avustralya da aldığı galibiyetle üst sıralarda yer aldı. Millilerimiz ise ilk maçında istediği sonucu elde edemezken gözler önümüzdeki Paraguay maçına çevrildi. İşte son puan durumu ve Türkiye’nin kalan maçları...

Dünya Kupası maç saatleri ve fikstürü: İşte son puan durumu ve Türkiye’nin kalan maçları

DÜNYA KUPASI MAÇ SAATLERİ VE FİKSTÜRÜ

16 Haziran 2026 Salı

H Grubu: Suudi Arabistan - Uruguay (01.00) / (1-1)*

G Grubu: İran - Yeni Zelanda (04.00) / (2-2)*

I Grubu: Fransa - Senegal (22.00)



17 Haziran 2026 Çarşamba

Irak - Norveç (01.00)

Arjantin - Cezayir (04.00)

Avusturya - Ürdün (07.00)

Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti (20.00)

İngiltere - Hırvatistan (23.00)



18 Haziran 2026 Perşembe

Gana - Panama (02.00)

Özbekistan - Kolombiya (05.00)

Çekya - Güney Afrika Cumhuriyeti (19.00)

İsviçre - Bosna Hersek (22.00)



19 Haziran 2026 Cuma

Kanada - Katar (01.00)

Meksika - Güney Kore (04.00)

ABD - Avustralya (22.00)



20 Haziran 2026 Cumartesi

İskoçya - Fas (01.00)

Brezilya - Haiti (03.30)

Türkiye - Paraguay (06.00)

Hollanda - İsveç (20.00)

Almanya - Fildişi Sahili (23.00)



21 Haziran 2026 Pazar

Ekvador - Curaçao (03.00)

Tunus - Japonya (07.00)

İspanya - Suudi Arabistan (19.00)

Belçika - İran (22.00)



22 Haziran 2026 Pazartesi

Uruguay - Yeşil Burun Adaları (01.00)

Yeni Zelanda - Mısır (04.00)

Arjantin - Avusturya (20.00)



23 Haziran 2026 Salı

Fransa - Irak (00.00)

Norveç - Senegal (03.00)

Ürdün - Cezayir (06.00)

Portekiz - Özbekistan (20.00)

İngiltere - Gana (23.00)



24 Haziran 2026 Çarşamba

Panama - Hırvatistan (02.00)

Kolombiya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti (05.00)

İsviçre - Kanada (22.00)

Bosna Hersek - Katar (22.00)



25 Haziran 2026 Perşembe

İskoçya - Brezilya (01.00)

Fas - Haiti (01.00)

Çekya - Meksika (04.00)

Güney Afrika Cumhuriyeti - Güney Kore (04.00)

Curaçao - Fildişi Sahili (23.00)

Ekvador - Almanya (23.00)



26 Haziran 2026 Cuma

Japonya - İsveç (02.00)

Tunus - Hollanda (02.00)

Türkiye - ABD (05.00)

Paraguay - Avustralya (05.00)

Norveç - Fransa (22.00)

Senegal - Irak (22.00)



27 Haziran 2026 Cumartesi

Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan (03.00)

Uruguay - İspanya (03.00)

Mısır - İran (06.00)

Yeni Zelanda - Belçika (06.00)



28 Haziran 2026 Pazar

Panama - İngiltere (00.00)

Hırvatistan - Gana (00.00)

Kolombiya - Portekiz (02.30)

Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Özbekistan (02.30)

Cezayir - Avusturya (05.00)

Ürdün - Arjantin (05.00)



Dünya Kupası maç saatleri ve fikstürü: İşte son puan durumu ve Türkiye’nin kalan maçları

DÜNYA KUPASI D GRUBU MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜR

Oynanan Maçlar

13 Haziran 2026 ABD 4-1 Paraguay

14 Haziran 2026 Avustralya 2-0 Türkiye

Kalan Maçlar

20 Haziran 2026 ABD - Avustralya (01.00)

20 Haziran 2026 Türkiye - Paraguay (06.00)

26 Haziran 2026 Paraguay - Avustralya (05.00)

26 Haziran 2026 Türkiye - ABD (05.00)

Dünya Kupası maç saatleri ve fikstürü: İşte son puan durumu ve Türkiye’nin kalan maçları

GÜNCEL DÜNYA KUPASI PUAN DURUMU GRUP LİDERLERİ (16 HAZİRAN)

A Grubu: Meksika (3 puan)

B Grubu: İsviçre (1 puan)

C Grubu: İskoçya (3 puan)

D Grubu: ABD (3 puan)

E Grubu: Almanya (3 puan)

F Grubu: İsveç (3 puan)

G Grubu: Yeni Zelanda (1 puan)

H Grubu: Uruguay (1 puan)

I Grubu: Henüz maç oynanmadı

J Grubu: Henüz maç oynanmadı

K Grubu: Henüz maç oynanmadı

L Grubu: Henüz maç oynanmadı

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