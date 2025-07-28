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Yeni emekli olmuştu! Devrilen araçtan savrulup hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yeni emekli olmuştu! Devrilen araçtan savrulup hayatını kaybetti
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Amasya'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti. Ölen sürücünün, sağlık sorunları nedeniyle uzman çavuşluktan yeni emekli olduğu ortaya çıktı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Talihsiz sürücünün sağlık sorunları nedeniyle uzman çavuşluktan bugün emekli olduğu ortaya çıktı.

TRAKTÖRDEN SAVRULUP HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, Taşova ilçesi Faravga mevkiinde kontrolden çıkan bir traktör bahçeye devrildi. Araçtan savrulan sürücü Mücahit Demirci (31) ağır yaralandı.

Yeni emekli olmuştu! Devrilen araçtan savrulup hayatını kaybetti - 1. Resim

Çevredekilerin yardımına koştuğu sürücü, ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

UZMAN ÇAVUŞLUKTAN YENİ EMEKLİ OLMUŞTU

Türk Hava Kuvvetlerinde 9 yıldır uzman çavuş olarak görev yapan Demirci'nin sağlık sorunları nedeniyle başvurduğu emeklilik kararının bugün çıktığı öğrenildi. Emekli olduğu gün gelen vefat haberi meslektaşlarını hüzne boğdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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