Türkiye'de 'tropikal gece'! 56 ilde hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı
Türkiye'de mevsim normallerinin üzerinde yaşanan hava sıcaklıkları etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yurtta 56 ilde hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı. Gece sıcaklıklarının 20 derece ve üzerinde seyretmesinden dolayı yurt genelinde tropikal gece yaşanıyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde 56 ilde sıcaklıklar 40 derecenin üzerini gösterdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretmeye devam ediyor.
CİZRE 48,7 İLE ZİRVEDE
Bugün en yüksek sıcaklık 48,7 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde ölçüldü. Bunu 47,5 derece ile Mardin Kızıltepe, 47,1 derece ile ise Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi izledi.
TROPİKAL GECE YAŞANIYOR
Öte yandan gece sıcaklıklarının 20 derece ve üzerinde seyretmesinden dolayı yurt genelinde tropikal gece yaşanıyor.
Termometrelerin 40 derecenin üzerinde gösterdiği iller şöyle:
|İL
|SICAKLIK (C°)
|Şırnak
|48,7
|Mardin
|47,5
|Şanlıurfa
|47,1
|Diyarbakır
|46,9
|Eskişehir
|46,8
|Siirt
|46
|Gaziantep
|45,3
|Batman
|45
|Kilis
|44,3
|Adıyaman
|44
|Ankara
|44
|Karabük
|44
|Çorum
|43,9
|Malatya
|43,7
|Bilecik
|43,6
|Sinop
|43,6
|Balıkesir
|43,4
|Artvin
|43,2
|İzmir
|43,2
|Kastamonu
|43,2
|Elazığ
|43,1
|Manisa
|43
|Çankırı
|42,8
|Tokat
|42,8
|Amasya
|42,5
|Aydın
|42,5
|Kırşehir
|42,5
|Yozgat
|42,5
|Kırıkkale
|42,4
|Samsun
|42,3
|Denizli
|42,2
|Konya
|42,1
|Erzincan
|41,8
|Kütahya
|41,8
|Ordu
|41,7
|Kayseri
|41,6
|Uşak
|41,6
|Zonguldak
|41,6
|Kahramanmaraş
|41,5
|Muğla
|41,5
|Aksaray
|41,3
|Tunceli
|41,2
|Afyonkarahisar
|41
|Hatay
|41
|Nevşehir
|41
|Çanakkale
|40,9
|Kocaeli
|40,9
|Edirne
|40,8
|Bingöl
|40,6
|Burdur
|40,5
|Bursa
|40,5
|Sivas
|40,5
|Gümüşhane
|40,4
|Isparta
|40,4
|Giresun
|40,2
|Kırklareli
|40,2