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Hazine yarın üç ihale düzenleyecek

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Hazine yarın üç ihale düzenleyecek
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın üç ihale gerçekleştirecek. İşte detaylar... 

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 9 ay (273 gün) vadeli, kuponsuz hazine bonosu ilk kez ihraç edilecek.

İkinci ihalede 4 yıl (1554 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 15 kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Üçüncü ihalede ise 7 yıl (2464 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

 
Kaynak: Anadolu Ajansı
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