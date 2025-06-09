Saros Körfezi'nde beklenmedik istila! Gözün gördüğü her yerdeler, vatandaşın tatil keyfi kabusa döndü

Saros Körfezi'nde tatilcileri şaşırtan bir olay yaşandı. Sürüler halindeki uğur böcekleri, özellikle sarı renge gelen tatilcilerin üzerine konarak sahil keyfini kabusa çevirdi.

Saros Körfezi'nde güneşin ve tatilin tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar, beklenmedik bir olayla karşılaştı.

SÜRÜLER HALİNDE GELDİLER

Sürü halinde hareket eden uğur böcekleri, özellikle sarı renge yönelerek insanların üzerine konup rahatsız etti. Tatilciler, sahilde güneşlenirken ya da yürüyüş yaparken üzerlerine gelen uğur böceklerinden kaçmakta güçlük çekti.

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Bazı vatandaşlar, bu durum nedeniyle sahilden erken ayrılmak zorunda kaldı.

Sabah saatlerinde başlayan uğur böceği istilası yoğunluğu öğleden sonra azalıyor. Ancak bu süre zarfında böceklerin yoğunluğu nedeniyle sahil keyfi birçok tatilci için kabusa dönüştü.

ÖZELLİKLE SARI RENGE GELİYORLAR

Uğur böceklerinin neden bu şekilde yoğun olarak sahile geldiği henüz bilinmiyor. Bölge halkı ve tatilciler, bu durumun araştırılmasını isterken, bazı vatandaşlar da renkli kıyafetlerden, özellikle sarı renkten uzak durarak korunmaya çalıştı.

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Vatandaşlar, uğur böceği istilası için yetkililerin önlem alması gerektiğini belirtti.